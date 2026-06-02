Конец позиционной войны: как украинские силы могут совершить прорыв фронта до конца года

Война в Украине постепенно приближается к этапу, когда новые технологии и тактические решения могут изменить характер боевых действий. Американский военный аналитик и один из самых известных западных экспертов, специализирующихся на войне России против Украины Роб Ли считает, что уже к концу 2026 года украинские силы могут совершить локальный бронетанковый прорыв на отдельных участках фронта.

Украина может совершить бронетанковый прорыв на фронте.

В своей статье для The Economist старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Роб Ли сравнивает нынешнюю ситуацию на фронте с завершающим этапом Первой мировой войны. По его мнению, сегодня Украина и Россия находятся в истощении, а линия фронта остается относительно статической.

Однако Ли указывает на то, что история демонстрирует, что даже продолжающаяся окопная война может завершиться появлением новых подходов к ведению боя. Аналитик напоминает, что в 1918 сочетание точного артиллерийского огня и подготовленных штурмовых групп позволило совершать прорывы обороны противника и возобновить маневренную войну.

По мнению эксперта, схожие процессы происходят и сейчас на войне в Украине. По его словам, ключевую роль могут сыграть беспилотники, радиоэлектронные средства борьбы и высокоточная разведка. Ли пишет, что украинские силы способны создавать "острова преимущества" на отдельных участках фронта, временно нарушая работу российских дронов, атакуя операторов БПЛА и ослабляя систему управления войсками противника.

Ли считает, что такие операции потребуют тщательной подготовки, сбора разведданных и отвлекающих маневров. Если удастся создать благоприятные условия, бронетехника может быстро войти в прорыв и продвинуться на 5-10 километров в оборону врага.

Роб Ли подчеркивает, что речь не идет о масштабном обвале всей линии фронта. Однако, по его мнению, локальные успешные прорывы могут оказать существенное влияние на ход боевых действий, заставить противника опрокидывать резервы и изменить оперативную ситуацию на отдельных направлениях. Как пишет аналитик, развитие технологий и адаптация тактики могут стать фактором, который вернет маневренность современной войне и откроет новые возможности прорыва для украинских сил до конца года.

