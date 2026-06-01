Портников попередив про "диявольський" план Путіна щодо України

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников заявив, що російський диктатор Володимир Путін може мати значно ширші цілі, ніж суто військовий тиск на Україну. Одним із можливих сценаріїв Кремля є глибше втягнення Білорусі у російсько-українську війну, щоб посіяти тривалу ворожнечу між українцями та білорусами.

Портников попередив про "диявольський" план Путіна. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" заявив, що ключові рішення щодо використання білоруської території ухвалює не самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко, а безпосередньо глава Кремля Володимир Путін.

"На те, що відбувається у самій білоруській державі, впливає не Лукашенко, а Путін. Якщо Путін прийме рішення, що його війська будуть входити в Україну з території Білорусі, то він це ухвалить. І жодні залякування Зеленського на адресу Лукашенка не спрацюють, тому що Лукашенко, може, і злякається, але нічого не зможе змінити", — стверджує політичний оглядач.

Портников зазначає, що наразі не бачить ознак підготовки нового масштабного наступу з території Білорусі. Основні сили російської армії залишаються зосередженими на Донбасі, де тривають найінтенсивніші бойові дії. Водночас ризик використання білоруської території для запуску ракет або безпілотників залишається реальним.

На думку журналіста, такий крок може мати серйозні наслідки і для самої Білорусі. У разі атак з її території Україна отримає підстави для ударів по стратегічних об’єктах, зокрема по Мозирському нафтопереробному заводу. Однак Портников вважає, що Кремль може свідомо прагнути спровокувати конфлікт між двома сусідніми народами. Якщо через дії Росії на території Білорусі почнуть гинути цивільні, це може створити взаємну недовіру та образи, які зберігатимуться роками.

"Це також може бути частиною цього диявольського плану. Може бути саме так: давайте пожертвуємо цією нафтопереробкою у Мозирі, але посваримо українців з білорусами й створимо умови для їхньої боротьби на наступні роки. Може бути така ідея і, можливо, після першої крові у Білорусі, щоб білоруська армія взяла участь у війні з Україною. Може, не великий ефект це дасть, але те, що вони будуть один з одним воювати, на це вже буде приємно подивитися", — зауважує Портников.

За його словами, імперська логіка РФ завжди базувалася на принципі "розділяй і володарюй". У випадку війни між Україною та Білоруссю Росія зможе позиціонувати себе як арбітра та гаранта стабільності в регіоні. На думку Портникова, саме така довгострокова стратегія може бути одним із прихованих мотивів Путіна щодо Білорусі та України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олександр Лукашенко істерично відреагував на перший візит Тихановської в Київ та пригрозив Україні.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі несподівано заявили про нове перемир’я у війні з Україною.