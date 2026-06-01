Портников предупредил о "дьявольском" плане Путина в отношении Украины

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что российский диктатор Владимир Путин может иметь гораздо более широкие цели, чем чисто военное давление на Украину. Одним из возможных сценариев Кремля является более глубокое вовлечение Беларуси в российско-украинскую войну, чтобы посеять длительную вражду между украинцами и белорусами.

Портников предупредил о "дьявольском" плане Путина.

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что ключевые решения по использованию белорусской территории принимает не самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, а непосредственно глава Кремля Владимир Путин.

"На происходящее в самом белорусском государстве влияет не Лукашенко, а Путин. Если Путин примет решение, что его войска будут входить в Украину с территории Беларуси, он это примет. И никакие устрашения Зеленского в адрес Лукашенко не сработают, потому что Лукашенко, может, и испугается, но ничего не сможет изменить", — утверждает политический обозреватель.

Портников отмечает, что пока не видит признаков подготовки нового масштабного наступления с территории Беларуси. Основные силы русской армии остаются сосредоточенными на Донбассе, где продолжаются наиболее интенсивные боевые действия. В то же время, риск использования белорусской территории для запуска ракет или беспилотников остается реальным.

По мнению журналиста, такой шаг может иметь серьезные последствия и для самой Беларуси. В случае атак с ее территории Украина получит основания для ударов по стратегическим объектам, в частности, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Однако Портников считает, что Кремль может сознательно стремиться спровоцировать конфликт между двумя соседними народами. Если из-за действий России на территории Беларуси начнут погибать гражданские, это может создать взаимное недоверие и сохраняющиеся годы.

"Это также может быть частью этого дьявольского плана. Может быть именно так: давайте пожертвуем этой нефтепереработкой в Мозыре, но поссорим украинцев с белорусами и создадим условия для их борьбы на последующие годы. Может быть такая идея и, возможно, после первой крови в Беларуси, чтобы белорусская армия приняла участие. что они будут друг с другом воевать, на это уже будет приятно посмотреть", – отмечает Портников.

По его словам, имперская логика РФ всегда базировалась на принципе "разделяй и властвуй". В случае войны между Украиной и Беларусью, Россия сможет позиционировать себя как арбитра и гаранта стабильности в регионе. По мнению Портникова, именно такая долгосрочная стратегия может быть одним из скрытых мотивов Путина по отношению к Беларуси и Украине.

