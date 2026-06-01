У Кремлі несподівано заявили про нове перемир’я у війні: реакція України

У Кремлі несподівано заявили про нібито "перемир’я на Трійцю", під час якого Росія начебто утрималася від масованих ракетних ударів по Україні. Водночас в Україні такі заяви сприйняли скептично, наголосивши, що російські атаки по українських містах не припинялися.

Юрій Ушаков.

Помічник очільника РФ Юрій Ушаков повідомив російським медіа, що Володимир Путін нібито віддав розпорядження не завдавати масованих ракетних ударів по Києву 30-31 травня через релігійне свято Трійці.

"Путін запропонував одноденне перемир'я на Трійцю, протягом якого він відмовився віддавати наказ про масований ракетний удар", — заявив Ушаков.

За його словами, ця ініціатива була доведена до відома до Дональда Трампа через спецпосланця президента США Стіва Віткоффа. Водночас Ушаков уточнив, що так зване "перемир’я" не стосувалося бойових дій на фронті. За його словами, обмеження поширювалося виключно на далекобійні удари.

В Україні відреагували на заяви Ушакова про нібито перемир’я. Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що подібна риторика може бути частиною інформаційної кампанії Кремля.

"Вся ця фейкова набожність їм потрібна лише для того, щоб створити необхідні умови для підготовки удару", — сказав Литвин.

Зауважимо, що при заяви Москви про "перемир’я", 31 травня російські війська завдали удару по Дніпру. Також повідомлялося про вибухи в Сумах, Одесі, Чернігові та інших регіонах України.

