В Кремле неожиданно заявили о новом перемирии в войне: реакция Украины

В Кремле неожиданно заявили о якобы "перемирии на Троицу", во время которого Россия якобы воздержалась от массированных ракетных ударов по Украине. В то же время, в Украине такие заявления восприняли скептически, подчеркнув, что российские атаки по украинским городам не прекращались.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил российским медиа, что Владимир Путин якобы отдал распоряжение не наносить массированные ракетные удары по Киеву 30-31 мая из-за религиозного праздника Троицы.

"Путин предложил однодневное перемирие на Троицу, в течение которого он отказался отдавать приказ о массированном ракетном ударе", — заявил Ушаков.

По его словам, эта инициатива была доведена до сведения Дональда Трампа через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В то же время Ушаков уточнил, что так называемое "перемирие" не касалось боевых действий на фронте. По его словам, ограничение распространялось исключительно на дальнобойные удары.

В Украине отреагировали на заявления Ушакова о якобы перемирии. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что подобная риторика может быть частью информационной кампании Кремля.

"Вся эта фейковая набожность им нужна только для того, чтобы создать необходимые условия для подготовки удара", — сказал Литвин.

Заметим, что несмотря на заявления Москвы о "перемирии", 31 мая российские войска нанесли удар по Днепру. Также сообщалось о взрывах в Сумах, Одессе, Чернигове и других регионах Украины.

