Ветеран війни розкрив, як Україна може звільнити Крим: росіяни вже нервують

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Україна поступово формує нову військову реальність на південному напрямку, яка може суттєво змінити майбутнє тимчасово окупованого Криму. Системне ураження російської логістики на відстані до 200 кілометрів створює умови для поступової ізоляції півострова, вважають військові експерти. Про це заявив ветеран російсько-української війни та екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.
Євген Дикий. Фото з відкритих джерел
Євген Дикий в ефірі Radio NV заявив, що поява 200-кілометрової "кілл-зони" суттєво змінила баланс сил на півдні. Українські Сили оборони дедалі ефективніше перекривають російські маршрути постачання, що фактично ускладнює зв’язок Криму з материковою частиною окупованих територій.
За його словами, після серії ударів по мосту через Керченську протоку та морській логістиці, включно з ураженням частини поромної інфраструктури, основне навантаження лягло на сухопутний "приазовський коридор". На думку Дикого, Кримський міст залишається вразливим і обмеженим у пропускній здатності, а отже не може повноцінно забезпечити потреби російського угруповання.
Крім того, за його словами, у російських військових зростає нервозність, а в соцмережах воєнкорів РФ з’являються припущення про можливий український десант у Крим. Однак Дикий вважає такий сценарій малоймовірним. Натомість він проводить паралель з Херсоном 2022 року.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Криму серйозні проблеми. Окупаційна влада цього не очікувала після атак України.
Також "Коментарі" писали, що американський генерал розкрив план, як Україна може звільнити Крим.