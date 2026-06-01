Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ветеран війни розкрив, як Україна може звільнити Крим: росіяни вже нервують
Ветеран війни розкрив, як Україна може звільнити Крим: росіяни вже нервують

Ветеран Євген Дикий пояснив, як удари по логістиці РФ створюють умови для ізоляції Криму

1 червня 2026, 10:45
Slava Kot

Україна поступово формує нову військову реальність на південному напрямку, яка може суттєво змінити майбутнє тимчасово окупованого Криму. Системне ураження російської логістики на відстані до 200 кілометрів створює умови для поступової ізоляції півострова, вважають військові експерти. Про це заявив ветеран російсько-української війни та екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Євген Дикий. Фото з відкритих джерел

Євген Дикий в ефірі Radio NV заявив, що поява 200-кілометрової "кілл-зони" суттєво змінила баланс сил на півдні. Українські Сили оборони дедалі ефективніше перекривають російські маршрути постачання, що фактично ускладнює зв’язок Криму з материковою частиною окупованих територій.

"Виявилося, що цим перекриванням зони мідлстрайків, цією 200-кілометровою кілл-зоною, ми таким чином відрізаємо Крим від материка. Це те, чого ми не змогли на попередньому етапі війни. Це те, з чим ми не впоралися в 2023 році. Бо тоді не було цих дронів, а артилерія далі 40 кілометрів не працює. І росіяни цим скористалися. Вони потім у 2024 році спокійно збудували навіть цілу залізницю вздовж Азовського моря. Там і автотраса проходить", – сказав Дикий.

За його словами, після серії ударів по мосту через Керченську протоку та морській логістиці, включно з ураженням частини поромної інфраструктури, основне навантаження лягло на сухопутний "приазовський коридор". На думку Дикого, Кримський міст залишається вразливим і обмеженим у пропускній здатності, а отже не може повноцінно забезпечити потреби російського угруповання.

"Кримські склади значною мірою вичерпалися, і пішов реверс. Тепер навпаки на півострів багато що, не лише армійське, поїхало по приазовському шляху", – вважає ветеран війни.

Крім того, за його словами, у російських військових зростає нервозність, а в соцмережах воєнкорів РФ з’являються припущення про можливий український десант у Крим. Однак Дикий вважає такий сценарій малоймовірним. Натомість він проводить паралель з Херсоном 2022 року.

"Зараз Кримський півострів стає тим, чим восени 2022 року був Херсон. Ми тоді спробували Херсон штурмувати – нічого хорошого не вийшло. Через 3 дні стратегію змінили і замість штурму пішли шляхом витіснення. Коли зробили повноцінну блокаду, повний контроль логістики. І далі доводили Суровікіна до того, що він тоді назвав "непростим рішенням"… тому що півострів у повній ізоляції довго не проіснує", – пояснив Дикий.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Криму серйозні проблеми. Окупаційна влада цього не очікувала після атак України.

Також "Коментарі" писали, що американський генерал розкрив план, як Україна може звільнити Крим.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ZbVq1MEfbpA
