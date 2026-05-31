У Криму серйозні проблеми: окупаційна влада цього не очікувала

На тимчасово окупованому Криму почали діяти обмеження на продаж бензину через перебої з постачанням пального. Окупаційна адміністрація вперше відкрито визнала труднощі з логістикою та запровадила ліміти для водіїв.

У Криму виникли проблеми з пальним. Фото: magnific.com

Про нові правила повідомив призначений Росією керівник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов. За його словами, з 31 травня бензин марки А-95 першочергово спрямовуватимуть для потреб комунального та соціального транспорту. На окремих автозаправних станціях його відпускатимуть лише за талонами.

Крім того, для власників автомобілів, які використовують бензин А-92, встановлено обмеження. Тепер в Криму продають не більше 20 літрів за одну заправку. Також тимчасово заборонено відпускати пальне в каністри.

Окупаційна адміністрація пояснює ситуацію проблемами з логістикою та обіцяє стабілізувати постачання протягом найближчого місяця. Однак дефіцит може бути пов’язаний із серйозними труднощами у транспортному сполученні між окупованим Кримом та територією Росії.

Одним із ключових факторів стало посилення ударів по російських логістичних маршрутах на півдні України. Особливе значення для окупантів має коридор між Кримом і захопленими територіями Донецької області, через який транспортуються військові вантажі та паливо. Крім того, на забезпечення півострова впливають регулярні атаки на російську паливну інфраструктуру. У квітні-травня повідомлялося про неодноразове ураження Туапсинського нафтопереробного заводу, який забезпечує паливом південні регіони Росії та російські війська.

Запровадження талонів та лімітів на продаж бензину стало одним із найпомітніших сигналів того, що проблеми з постачанням ресурсів на окупований півострів починають відчувати не лише військові структури, а й цивільне населення.

