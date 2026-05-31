В Крыму серьезные проблемы: оккупационные власти этого не ожидали

На временно оккупированном Крыму начали действовать ограничения на продажу бензина из-за перебоев со снабжением горючего. Оккупационная администрация впервые открыто признала трудности с логистикой и ввела лимиты для водителей.

В Крыму возникли проблемы с горючим. Фото: magnific.com

О новых правилах сообщил назначенный Россией руководитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов. По его словам, с 31 мая бензин марки А-95 будут первоначально направляться для нужд коммунального и социального транспорта. На отдельных автозаправочных станциях его будут отпускать только по талонам.

Кроме того, для владельцев автомобилей, использующих бензин А-92, установлены ограничения. Теперь в Крыму продают не больше 20 литров за одну заправку. Также временно запрещено отпускать горючее в канистры.

Оккупационная администрация объясняет ситуацию проблемами с логистикой и обещает стабилизировать поставки в течение ближайшего месяца. Однако дефицит может быть связан с серьезными трудностями в транспортном сообщении между оккупированным Крымом и территорией России.

Одним из ключевых факторов стало усиление ударов по российским логистическим маршрутам на юге Украины. Особое значение для окупантов имеет коридор между Крымом и захваченными территориями Донецкой области, через который транспортируются военные грузы и топливо. Кроме того, на обеспечение полуострова оказывают влияние регулярные атаки на российскую топливную инфраструктуру. В апреле-мае сообщалось о неоднократном поражении Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, обеспечивающего топливом южные регионы России и российские войска.

Введение талонов и лимитов на продажу бензина стало одним из самых заметных сигналов о том, что проблемы со снабжением ресурсов на оккупированный полуостров начинают испытывать не только военные структуры, но и гражданское население.

