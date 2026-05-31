Росія здригалася від потужних вибухів: які об’єкти опинилися під атакою

У ніч проти 31 травня одразу кілька російських регіонів повідомили про атаку безпілотників. За даними російських джерел та українських моніторингових ресурсів, вибухи пролунали в Ростовській і Саратовській областях, де під удар могли потрапити об’єкти паливної інфраструктури РФ.

Удар по Таганрогу

Одним із головних епіцентрів ударів в ніч на 31 травня стала територія поблизу Таганрога та селища Матвєєв Курган у Ростовській області. Там після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Російська влада заявила, що займання сталося на паливному сховищі приватного підприємства, яке постачає пальне.

Через загрозу поширення вогню з прилеглих житлових районів евакуювали мешканців. До ліквідації наслідків залучили пожежні підрозділи та спеціальний пожежний потяг. Також повідомляється про пошкодження кількох будівель, аптеки, магазинів та автомобіля.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив факт удару по нафтобазі у Ростовській області, коротко зазначивши, що об’єкт "відчув бавовну".

Вибухи в Саратові

У Саратові місцеві жителі повідомляли про серію вибухів та роботу систем протиповітряної оборони. Після цього над промисловою зоною міста піднявся густий дим, а на одному з підприємств виникла пожежа.

Моніторингові ресурси стверджують, що ціллю атаки міг стати Саратовський нафтопереробний завод, який є одним з найбільших у Поволжі. За попередньою інформацією, удар міг припасти на установку ізомеризації, яка використовується під час виробництва бензину. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Саратовський НПЗ входить до структури російської компанії "Роснефть" та відіграє важливу роль у забезпеченні регіону паливом.



