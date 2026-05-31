Россия содрогалась от мощных взрывов: какие объекты оказались под атакой
Россия содрогалась от мощных взрывов: какие объекты оказались под атакой

Пожар возник на нефтебазе возле Таганрога и на территории Саратовского НПЗ.

31 мая 2026, 07:40
Slava Kot

В ночь на 31 мая сразу несколько российских регионов сообщили об атаке беспилотников. По данным российских источников и украинских мониторинговых ресурсов, взрывы прогремели в Ростовской и Саратовской областях, где под удар могли попасть объекты топливной инфраструктуры РФ.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Удар по Таганрогу

Одним из главных эпицентров ударов в ночь на 31 мая стала территория вблизи Таганрога и поселка Матвеев Курган в Ростовской области. Там после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Российские власти заявили, что возгорание произошло на топливном хранилище частного предприятия, поставляющего горючее.

Из-за угрозы распространения огня из близлежащих жилых районов эвакуировали жителей. К ликвидации последствий были привлечены пожарные подразделения и специальный пожарный поезд. Также сообщается о повреждении нескольких зданий, аптек, магазинов и автомобиля.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил факт удара по нефтебазу в Ростовской области, коротко отметив, что объект "почувствовал хлопок".

Взрывы в Саратове

В Саратове местные жители сообщали о серии взрывов и работе систем противовоздушной обороны. После этого над промышленной зоной города поднялся густой дым, а на одном из предприятий возник пожар.

Мониторинговые ресурсы утверждают, что целью атаки мог стать Саратовский нефтеперерабатывающий завод, являющийся одним из крупнейших в Поволжье. По предварительной информации, удар мог прийтись на установку изомеризации, которая используется при производстве бензина. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Саратовский НПЗ входит в структуру российской компании "Роснефть" и играет немаловажную роль в обеспечении региона топливом.




