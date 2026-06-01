Ветеран войны раскрыл, как Украина может освободить Крым: россияне уже нервничают

Украина постепенно формирует новую военную реальность на южном направлении, которая может существенно изменить будущее временно оккупированного Крыма. Системное поражение российской логистики на расстоянии до 200 км создает условия для постепенной изоляции полуострова, считают военные эксперты. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны и экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Евгений Дикий. Фото из открытых источников

Евгений Дикий в эфире Radio NV заявил, что появление 200-километровой "килл-зоны" существенно изменило баланс сил на юге. Украинские Силы обороны все более эффективно перекрывают российские маршруты поставок, что фактически усложняет связь Крыма с материковой частью оккупированных территорий.

"Оказалось, что этим перекрыванием зоны мидлстрайков, этой 200-километровой килл-зоной, мы таким образом отрезаем Крым от материка. Это то, что мы не смогли на предыдущем этапе войны. Это то, с чем мы не справились в 2023 году. Потому что тогда не было этих дронов, а артиллерия дальше 40 километров не работает. И россияне этим воспользовались. Они затем в 2024 году спокойно построили даже целую железную дорогу вдоль Азовского моря. Там и автотрасса проходит", – сказал Дикий.

По его словам, после серии ударов по мосту через Керченский пролив и морской логистике, включая поражение части паромной инфраструктуры, основная нагрузка легла на сухопутный "приазовский коридор". По мнению Дикого, Крымский мост остается уязвимым и ограниченным в пропускной способности, а значит, не может полноценно обеспечить потребности российской группировки.

"Крымские составы в значительной степени иссякли, и пошел реверс. Теперь наоборот на полуостров многое, не только армейское, поехало по приазовскому пути", – считает ветеран войны.

Кроме того, по его словам, у российских военных растет нервозность, а в соцсетях военкоров РФ появляются предположения о возможном украинском десанте в Крым. Однако Дикий считает такой сценарий маловероятным. Он проводит параллель с Херсоном в 2022 году.

"Сейчас Крымский полуостров становится тем, чем осенью 2022 года был Херсон. Мы тогда попробовали Херсон штурмовать – ничего хорошего не вышло. Через 3 дня стратегию сменили и вместо штурма пошли по пути вытеснения. Когда была сделана полноценная блокада, полный контроль логистики. И дальше доводили Суровикина до того, что он тогда назвал "непростым решением"… потому что полуостров в полной изоляции долго не просуществует", – объяснил Дикий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Крыма серьезные проблемы. Оккупационные власти этого не ожидали после атак Украины.

Также "Комментарии" писали, что американский генерал раскрыл план, как Украина может освободить Крым.