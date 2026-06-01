Ветеран войны раскрыл, как Украина может освободить Крым: россияне уже нервничают

Slava Kot
Украина постепенно формирует новую военную реальность на южном направлении, которая может существенно изменить будущее временно оккупированного Крыма. Системное поражение российской логистики на расстоянии до 200 км создает условия для постепенной изоляции полуострова, считают военные эксперты. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны и экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.
Евгений Дикий. Фото из открытых источников
Евгений Дикий в эфире Radio NV заявил, что появление 200-километровой "килл-зоны" существенно изменило баланс сил на юге. Украинские Силы обороны все более эффективно перекрывают российские маршруты поставок, что фактически усложняет связь Крыма с материковой частью оккупированных территорий.
По его словам, после серии ударов по мосту через Керченский пролив и морской логистике, включая поражение части паромной инфраструктуры, основная нагрузка легла на сухопутный "приазовский коридор". По мнению Дикого, Крымский мост остается уязвимым и ограниченным в пропускной способности, а значит, не может полноценно обеспечить потребности российской группировки.
Кроме того, по его словам, у российских военных растет нервозность, а в соцсетях военкоров РФ появляются предположения о возможном украинском десанте в Крым. Однако Дикий считает такой сценарий маловероятным. Он проводит параллель с Херсоном в 2022 году.
