Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
В Кремле объяснили слова Путина о новом этапе войны России против Украины
В Кремле объяснили слова Путина о новом этапе войны России против Украины

В Кремле заявили об "изменении характера войны" после удара ВСУ по Старобельску.

2 июня 2026, 13:30
Slava Kot

В Москве снова усилили риторику по поводу войны против Украины, заявив о якобы изменении характера войны после удара по оккупированному Старобельску в Луганской области. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что действия украинской стороны "выходят за пределы человечности" и формируют "новую парадигму противостояния".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге получил вопрос о словах российского диктатора Владимира Путина, который сказал, что война России против Украины выходит на "новое качество конфликта". По его словам, удар по объекту в Старобельске, который российская сторона называет гражданским учебным заведением, послужил основанием для новых политических заявлений Кремля.

"Если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные террористические акты в отношении мирного населения, находящихся за пределом человечности детей, это и есть совсем другая парадигма", — ответил Песков.

Песков также заявил, что Россия "сохраняет готовность к переговорам", однако повторил ультимативное требование Москвы по достижению российских целей как условия для любого диалога.

Заметим, что Украина представляет другую версию событий. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что удар по Старобельску был направлен по военной инфраструктуре российских сил, в том числе по позициям подразделений, использующих оккупационные структуры. Киев отмечает, что не атакует гражданские объекты, а российские заявления называют элементом информационной манипуляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что войну в Украине можно завершить до конца дня и назвали одно условие.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский обратился за помощью в США после массированной атаки РФ.



