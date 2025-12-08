Не тільки Покровськ: у DeepState натякнули, яке місто поступово захоплюють росіяни

Рубрики
Російські окупаційні війська просунулися у Мирнограді Донецької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.
Бої за Мирноград. Фото: DeepState
Читайте також на порталі "Коментарі" — продовження оборони у Покровську безпосередньо залежить від того, як довго українські сили оборони матимуть змогу утримувати позиції у Мирнограді. Про це у прямому ефірі "Громадського" повідомив військовий аналітик, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.
За його словами, ситуація у покровському напрямку залишається вкрай напруженою та складною.
Також видання "Коментарі" повідомляло – російські загарбницькі війська провалили черговий план з окупації Покровської агломерації і зазнають значних втрат при спробі масованих штурмів позицій ЗСУ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Telegram 7-го корпусу ДШВ.
Таким чином, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрат, застрягши в міських боях.
