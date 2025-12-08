Не тільки Покровськ: у DeepState натякнули, яке місто поступово захоплюють росіяни

Російські окупаційні війська просунулися у Мирнограді Донецької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Бої за Мирноград. Фото: DeepState

"Ворог просунувся поблизу Катеринівки і в Мирнограді", – йдеться у повідомленні аналітиків.

Читайте також на порталі "Коментарі" — продовження оборони у Покровську безпосередньо залежить від того, як довго українські сили оборони матимуть змогу утримувати позиції у Мирнограді. Про це у прямому ефірі "Громадського" повідомив військовий аналітик, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

За його словами, ситуація у покровському напрямку залишається вкрай напруженою та складною.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські загарбницькі війська провалили черговий план з окупації Покровської агломерації і зазнають значних втрат при спробі масованих штурмів позицій ЗСУ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Telegram 7-го корпусу ДШВ.

"Незважаючи на складну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Наші воїни готуються до виконання завдань у зимовий період. Зміцнюємо та належним чином облаштовуємо позиції", — зазначили у ДШВ.

Таким чином, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрат, застрягши в міських боях.

Раніше "Коментарі" писали — на Заході розкрили секрет успіху ворога: як диверсанти РФ роз'їдають оборону Покровська.



