На Западе раскрыли секрет успеха врага: как диверсанты РФ разъедают оборону Покровска

В Покровске продолжается новый этап русско-украинской войны, характеризующийся нестандартными городскими боями без четкой линии фронта. Как сообщает The Telegraph, небольшие мобильные группы российских диверсантов проникают в город, маскируются под местных жителей или украинских военных и пытаются постепенно ослабить оборону.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

По словам военных, на улицах часто невозможно отличить гражданского от врага. Боец подразделения "Волки Да Винчи" рассказывает, что их экипаж однажды проехал мимо диверсантов, восприняв их за украинских бойцов.

Аналитики отмечают, что российская армия применяет модель "демеханизированной" войны, избегая больших колонн техники и продвигаясь небольшими группами по нескольку человек. Они используют дроны для поиска слабых мест в обороне, заходят в город на велосипедах, мотоциклах или пешком, используя погодные условия в качестве прикрытия.

Из-за высокой вероятности ошибки украинские подразделения вернулись к старым методам идентификации, в частности, к применению проверочных слов, которые трудно произнести россиянам. Однако даже это не всегда срабатывает: иногда возникает риск ошибочного огня по своим или гражданским.

В то же время дроны остаются одним из ключевых инструментов обнаружения и уничтожения диверсионных групп, поэтому российские подразделения охотятся на украинских операторов. По оценкам аналитиков Deep State, россияне контролируют уже более половины города, остальные территории находятся в "серой зоне".

Покровск остается важной локацией перед возможными наступлениями РФ на Краматорск и Славянск. Эксперты предполагают, что быстрого прорыва не будет, однако тактика медленной инфильтрации создает особую угрозу, поскольку ее трудно остановить.

