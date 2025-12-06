Росія атакує Україну ракетами: де фіксують вибухи

Російські окупаційні війська атакують Україну із застосуванням ракет та безпілотників.

Ракетний удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

Близько 06:30 ранку 6 грудня Повітряні сили України оголосили про входження до повітряного простору України крилатих ракет. Повідомлялося, що вони тримають курс на Сумську, Чернігівську, Полтавську та Черкаську області.

Ніч на 6 грудня в Україні супроводжувалася третьою масштабною повітряною тривогою, яка триває з вечора попереднього дня.

Спочатку російські війська атакували роєм дронів, випущених із північного та східного напрямів. Пізніше ударні безпілотники почали заходити з боку тимчасово окупованих районів півдня.

Близько 01:20 по всій країні оголосили ракетну тривогу: противник випустив Україною аеробалістичні ракети типу "Кинжал", а потім — балістичні ракети. Вибухи було чути у Києві та Київській області, а також у Дніпрі, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Приблизно через годину російські війська завдали другу хвилю ударів "Кинжалами".

Голова Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що внаслідок комбінованої атаки дронів та ракет в області постраждали троє людей.

У районі Вишгороду травми отримала жінка, яку госпіталізували до місцевої лікарні. У неї діагностовані осколкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна 40-річна жінка зазнала рваної рани щоки. Їй надали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

У Фастові поранено чоловіка – у нього рвана рана лівої гомілки. Медики зазначають, що потреби у його госпіталізації немає.

