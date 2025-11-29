Новые последствия российской атаки на Киевщину: какой город полностью обесточен

Рубрики
В некоторых районах украинской столицы фиксируются перебои со светом и водой в результате атаки РФ утром 29 ноября. Также обесточен город Фастов Киевской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении председателя Киевской ОГА Николая Калашника.
Взрывы в Киевской области. Фото: из открытых источников
По данным главы администрации, в Броварском районе повреждены как многоэтажные, так и частные дома. Также возник пожар на территории гаражного кооператива.
Согласно обновленным данным, зафиксированы разрушения в пяти районах области.
В Броварском районе повреждены 6 многоэтажек. В одной из них разрушено перекрытие между 8 и 9 этажом. Из дома эвакуированы 52 человека, среди них трое детей.
Также, повреждены частные дома, более 20 гаражных боксов, автомобили, здание торгового центра.
В Обуховском районе повреждены два частных дома и производство. Кроме того, частные дома повреждены в Вышгородском и Бучанском районах.
