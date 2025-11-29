Новые последствия российской атаки на Киевщину: какой город полностью обесточен

В некоторых районах украинской столицы фиксируются перебои со светом и водой в результате атаки РФ утром 29 ноября. Также обесточен город Фастов Киевской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

Взрывы в Киевской области. Фото: из открытых источников

"Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты, жилье людей. К сожалению, в Броварах имеем двух раненых. Женщина 1959 года рождения получила резаные раны тела и госпитализирована в местную больницу. Вторая пострадавшая – женщина 1975 года рождения. Получила резаное ранение ноги. Медицинская помощь оказана на месте, без госпитализации", – рассказал глава Киевщины.

По данным главы администрации, в Броварском районе повреждены как многоэтажные, так и частные дома. Также возник пожар на территории гаражного кооператива.

Согласно обновленным данным, зафиксированы разрушения в пяти районах области.

В Броварском районе повреждены 6 многоэтажек. В одной из них разрушено перекрытие между 8 и 9 этажом. Из дома эвакуированы 52 человека, среди них трое детей.

Также, повреждены частные дома, более 20 гаражных боксов, автомобили, здание торгового центра.

В Обуховском районе повреждены два частных дома и производство. Кроме того, частные дома повреждены в Вышгородском и Бучанском районах.

"В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов. Сейчас здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают. Пункты несокрушимости готовы к работе", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 29 сентября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. С аэродрома "Саваслейка" поднялись МиГ-31К – носители гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".



