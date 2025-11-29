Нові наслідки російської атаки на Київщину: яке місто повністю знеструмлено

У деяких районах української столиці фіксуються перебої зі світлом та водою внаслідок атаки РФ уранці 29 листопада. Також знеструмлено місто Фастів Київської області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні голови Київської ОДА Миколи Калашника.

Вибухи у Київській області. Фото: із відкритих джерел

"Ворог масовано атакував Київську область ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти, житло людей. На жаль, у Броварах маємо двох поранених. Жінка 1959 року народження отримала різані рани тіла та госпіталізована до місцевої лікарні. Друга постраждала – жінка 1975 року народження. без госпіталізації", – розповів голова Київщини.

За даними голови адміністрації, у Броварському районі пошкоджено як багатоповерхові, так і приватні будинки. Також виникла пожежа на території гаражного кооперативу.

Згідно з оновленими даними, зафіксовано руйнування у п'яти районах області.

У Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. В одній із них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. З будинку евакуйовано 52 особи, серед них троє дітей.

Також пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі, будівлю торговельного центру.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво. Крім того, приватні будинки пошкоджено у Вишгородському та Бучанському районах.

"В результаті ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне харчування. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та зв'язок працюють. Пункти незламності готові до роботи", – йдеться у повідомленні.

