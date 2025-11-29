Нові наслідки російської атаки на Київщину: яке місто повністю знеструмлено

Рубрики
У деяких районах української столиці фіксуються перебої зі світлом та водою внаслідок атаки РФ уранці 29 листопада. Також знеструмлено місто Фастів Київської області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні голови Київської ОДА Миколи Калашника.
Вибухи у Київській області. Фото: із відкритих джерел
За даними голови адміністрації, у Броварському районі пошкоджено як багатоповерхові, так і приватні будинки. Також виникла пожежа на території гаражного кооперативу.
Згідно з оновленими даними, зафіксовано руйнування у п'яти районах області.
У Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. В одній із них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. З будинку евакуйовано 52 особи, серед них троє дітей.
Також пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі, будівлю торговельного центру.
В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво. Крім того, приватні будинки пошкоджено у Вишгородському та Бучанському районах.
