РФ утром вновь атакует ракетами и дронами Украину: какой город цель № 1

Как передает портал "Комментарии", утром 29 сентября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. С аэродрома "Саваслейка" поднялись МиГ-31К – носители гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Военные сообщили о фиксации ракет на Полтавщине, которые движутся мимо Пирятина в направлении Черкасской области. Другая группа ракет из Черкасской области зашла на Киевщину, курсом на Белую Церковь.

Также сообщалось о группе ракет с Полтавщины в Черкасскую область, другая группа ракет из Киевской области в Винницкую.

Также военные сообщили, что ракеты движутся на Киев с востока, севера, юга, а также россияне запустили ракеты из Курской области на Сумщину.

В Киеве уже начались раздаваться сильные взрывы.

"Массированная атака на столицу продолжается. Не покидайте укрытия!", — обратились в киевской мэрии к киевлянам.

Отметим, в ночь на 29 ноября в результате массированной атаки российских ударных беспилотников и баллистики в нескольких районах Киева зафиксировано повреждение жилых домов. Один человек погиб, еще 11 получили ранения, среди них ребенок.

Начальник КГВА Ткаченко отметил, что зафиксированы разрушения в по меньшей мере шести локациях в разных районах города.

В Святошинском районе попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома. В Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания. В Шевченковском районе, в результате падения обломков на 14-этажный дом, загорелись квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар локализовали. В Соломенском районе, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Повреждены автомобили во дворе.

