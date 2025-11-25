Адская атака Кремля на Киев была неслучайной: раскрыта страшная цель Путина

В последнее время Россия значительно усугубила массированные удары по территории Украины. В частности, в ночь на 25 ноября 2025 года столица вновь оказалась под обстрелом: оккупанты применили ракеты и беспилотники, в результате чего пострадали и разрушены. Эксперты и военные отмечают, что такие действия Кремля носят целенаправленный характер и являются частью гибридной тактики давления на Украину.

Фото: из открытых источников

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в комментарии для 24 Канала пояснил, что последние атаки по Киеву связаны именно с желанием России оказывать давление на украинское общество и руководство страны. Основная цель – склонить Украину к принятию мирного договора на условиях, выгодных Кремлю.

По словам Ткачука, Россия активно применяет беспилотники и ракеты не только для разрушений, но и психологического и политического давления. Каждая операция врага включает в себя комплекс мероприятий: физические атаки сопровождаются информационной кампанией, направленной на влияние на общественное мнение и военно-политическое руководство Украины. Это типичная гибридная тактика, объединяющая военную активность и медиа-нарративы.

Недавно Украина пересмотрела мирный план, предложенный США, убрав из него положения, отражающие интересы России. Киев вместе с западными партнерами настаивает, что основой для переговоров должна стать линия фронта, без признания оккупированных территорий и без ограничений по евроатлантическому курсу. США оценили обновленную версию как более конструктивную, в то время как Россия заявила, что документ нуждается в поправках.

Кремль активно продвигает нарратив о необходимости быстрой "капитуляции" Украины, угрожая сложностями зимнего периода. Таким образом, Россия пытается одновременно ослабить моральное состояние населения и подтолкнуть руководство страны к компромиссу, выгодному Москве.

