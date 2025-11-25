Пекельна атака Кремля на Київ була невипадковою: розкрито страшну мету Путіна

Останнім часом Росія значно посилила масовані удари по території України. Зокрема, в ніч на 25 листопада 2025 року столиця знову опинилася під обстрілом: окупанти застосували ракети та безпілотники, внаслідок чого є постраждалі та руйнування. Експерти та військові відзначають, що такі дії Кремля мають цілеспрямований характер і є частиною гібридної тактики тиску на Україну.

Фото: з відкритих джерел

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у коментарі для 24 Каналу пояснив, що останні атаки по Києву пов’язані саме з бажанням Росії чинити тиск на українське суспільство та керівництво країни. Основна мета — схилити Україну до прийняття мирного договору на умовах, вигідних Кремлю.

За словами Ткачука, Росія активно застосовує безпілотники й ракети не лише для руйнувань, а й для психологічного та політичного тиску. Кожна операція ворога включає комплекс заходів: фізичні атаки супроводжуються інформаційною кампанією, спрямованою на вплив на громадську думку та військово-політичне керівництво України. Це типова гібридна тактика, яка поєднує військову активність і медіа-наративи.

Нещодавно Україна переглянула мирний план, запропонований США, прибравши з нього положення, які відображали інтереси Росії. Київ разом із західними партнерами наполягає, що основою для переговорів має стати лінія фронту, без визнання окупованих територій і без обмежень щодо євроатлантичного курсу. США оцінили оновлену версію як більш конструктивну, тоді як Росія заявила, що документ потребує правок.

Кремль активно просуває наратив про необхідність швидкої "капітуляції" України, погрожуючи складнощами зимового періоду. У такий спосіб Росія намагається одночасно послабити моральний стан населення та підштовхнути керівництво країни до компромісу, вигідного Москві.

