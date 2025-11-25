Україна впевнено рухається до катастрофи: озвучено вкрай тривожний прогноз

Зараз писати про внутрішньополітичні сценарії не в моді — усі очі прикуті до "мирних переговорів". Проте замовчування проблем їх не вирішує, а лише посилює, зауважує експерт Валерій Пекар.

Хоча офіс президента та його медійні ресурси радять забути про корупцію й державну зраду та об’єднатися навколо лідера у важкий період переговорів (ідея об’єднатися слушна, забути — ні), глибока криза, що тягнеться з лютого 2014 року, не зникла.

На думку експерта, ця мультикриза має п’ять вимірів: політичний, корупційний, управлінський, безпековий та економічний.

Корупційний аспект очевидний: попереду ще тисячі годин плівок, які відкриють багато нового, і не лише в енергетиці. Політична криза проявляється в паралічі парламенту — у критичний момент, коли необхідно ухвалювати бюджет та євроінтеграційні закони, залежить фінансування країни.

Безпекова криза має два виміри: по-перше, Росія скористалася слабкістю України, запустивши свої "28 пунктів". По-друге, вона систематично експлуатує корумпованість високопосадовців, розставляючи своїх людей на ключові позиції, де вони здебільшого й залишаються.

Управлінська криза полягає у нездатності системи реагувати на виклики. Проблеми накопичуються, бо не проходять через вузький канал управління. Бюрократи в умовах політичного паралічу часто працюють у "тихому страйку", а для багатьох складних завдань бракує компетенції та готовності до діалогу з професійними колами.

Економічна криза проявляється у відсутності грошей уже з другого кварталу наступного року — такої ситуації в умовах повномасштабної війни ще не було. Тут критично потрібні дієздатний парламент і уряд. У такій мультикризі найгірше — робити вигляд, що нічого не сталося. І саме цей шлях обрано.

