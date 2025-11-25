Украина уверенно движется к катастрофе: озвучен крайне тревожный прогноз

Сейчас писать о внутриполитических сценариях не в моде – все глаза прикованы к "мирным переговорам". Однако замалчивание проблем их не решает, а только усугубляет, отмечает эксперт Валерий Пекарь.

Хотя офис президента и его медийные ресурсы советуют забыть о коррупции и государственной измене и объединиться вокруг лидера в трудный период переговоров (идея объединиться правильная, забыть — нет), продолжающийся с февраля 2014 года глубокий кризис не исчез.

По мнению эксперта, этот мультикризис имеет пять измерений: политическое, коррупционное, управленческое, безопасное и экономическое.

Коррупционный аспект очевиден: впереди тысячи часов пленок, которые откроют много нового, и не только в энергетике. Политический кризис проявляется в параличе парламента – в критический момент, когда необходимо принимать бюджет и евроинтеграционные законы, зависит финансирование страны.

Безопасный кризис имеет два измерения: во-первых, Россия воспользовалась слабостью Украины, запустив свои 28 пунктов. Во-вторых, она систематически эксплуатирует коррумпированность чиновников, расставляя своих людей на ключевые позиции, где они в большинстве своем и остаются.

Управленческий кризис заключается в неспособности системы реагировать на вызовы. Проблемы накапливаются, потому что не проходят через узкий канал управления. Бюрократы в условиях политического паралича часто работают в "тихой забастовке", а для многих сложных задач не хватает компетенции и готовности к диалогу с профессиональными кругами.

Экономический кризис проявляется в отсутствии денег уже со второго квартала следующего года – такой ситуации в условиях полномасштабной войны еще не было. Здесь критически нужны дееспособный парламент и правительство. В таком мультикриге хуже всего — делать вид, что ничего не произошло. И именно этот путь избран.

