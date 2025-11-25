У Кремлі цинічно познущалися з мирних ініціатив Трампа: що заявили

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков охарактеризував обговорення американського мирного плану щодо України як "інформаційну вакханалію". Цю заяву цитують російські ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

За словами Пєскова, будь-які майбутні домовленості щодо системи безпеки в Європі неможливо формувати без участі європейських держав. Він підкреслив, що на певному етапі їхня присутність у переговорному процесі буде обов’язковою.

Водночас у Кремлі вважають, що американський мирний план має "субстантивний" характер, тобто містить конкретні пропозиції, які Росія готова аналізувати та розглядати. Це свідчить про те, що Москва не відкидає план повністю, але підходить до нього з критичним оцінюванням.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не залучають представників України до процесу передачі мирного плану Москві. Таку інформацію повідомив радник голови Офісу президента України та член української делегації на переговорах із країнами Європи та США в Женеві, Олександр Бевз, у коментарі "Суспільному".

"Американці поки не залучають Україну до процесу передавання мирного плану Росії, і, можливо, це нормальна практика, оскільки США виступають модераторами між сторонами конфлікту. Коли текст буде фіналізовано, можлива окрема зустріч або офіційне передавання, а потім – переговори з Росією. На жаль, з Росії надходять сигнали негативного сприйняття відхилень від початкового плану з 28 пунктів", – зазначив Бевз.

Як вже писали "Коментарі", США не можуть нескінченно постачати зброю для потреб України, а президент Дональд Трамп прагне якомога швидшого завершення війни. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 24 листопада, в інтерв’ю Fox News.