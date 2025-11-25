logo_ukra

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Кремлі цинічно познущалися з мирних ініціатив Трампа: що заявили
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі цинічно познущалися з мирних ініціатив Трампа: що заявили

Пєсков заявив, що обговорення американського мирного плану перетворилося на "інформаційний хаос"

25 листопада 2025, 10:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков охарактеризував обговорення американського мирного плану щодо України як "інформаційну вакханалію". Цю заяву цитують російські ЗМІ.

У Кремлі цинічно познущалися з мирних ініціатив Трампа: що заявили

Фото: з відкритих джерел

За словами Пєскова, будь-які майбутні домовленості щодо системи безпеки в Європі неможливо формувати без участі європейських держав. Він підкреслив, що на певному етапі їхня присутність у переговорному процесі буде обов’язковою.

Водночас у Кремлі вважають, що американський мирний план має "субстантивний" характер, тобто містить конкретні пропозиції, які Росія готова аналізувати та розглядати. Це свідчить про те, що Москва не відкидає план повністю, але підходить до нього з критичним оцінюванням.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не залучають представників України до процесу передачі мирного плану Москві. Таку інформацію повідомив радник голови Офісу президента України та член української делегації на переговорах із країнами Європи та США в Женеві, Олександр Бевз, у коментарі "Суспільному".

"Американці поки не залучають Україну до процесу передавання мирного плану Росії, і, можливо, це нормальна практика, оскільки США виступають модераторами між сторонами конфлікту. Коли текст буде фіналізовано, можлива окрема зустріч або офіційне передавання, а потім – переговори з Росією. На жаль, з Росії надходять сигнали негативного сприйняття відхилень від початкового плану з 28 пунктів", – зазначив Бевз. 

Як вже писали "Коментарі", США не можуть нескінченно постачати зброю для потреб України, а президент Дональд Трамп прагне якомога швидшого завершення війни. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 24 листопада, в інтерв’ю Fox News.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини