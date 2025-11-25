logo

В Кремле цинично поиздевались над мирными инициативами Трампа: что заявили
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле цинично поиздевались над мирными инициативами Трампа: что заявили

Песков заявил, что обсуждение американского мирного плана превратилось в "информационный хаос"

25 ноября 2025, 10:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал обсуждение американского мирного плана по Украине как "информационную вакханалию". Это заявление цитируют российские СМИ.

В Кремле цинично поиздевались над мирными инициативами Трампа: что заявили

Фото: из открытых источников

По словам Пескова, какие-либо будущие договоренности по системе безопасности в Европе невозможно формировать без участия европейских государств. Он подчеркнул, что на определенном этапе их присутствие в переговорном процессе будет обязательным.

В то же время в Кремле считают, что американский мирный план носит "субстантивный" характер, то есть содержит конкретные предложения, которые Россия готова анализировать и рассматривать. Это свидетельствует о том, что Москва не исключает план полностью, но подходит к нему с критической оценкой.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не вовлекают представителей Украины в процесс передачи мирного плана Москве. Такую информацию сообщил советник главы Офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах со странами Европы и США в Женеве, Александр Бевз, в комментарии "Общественному".

"Американцы пока не вовлекают Украину в процесс передачи мирного плана России, и, возможно, это нормальная практика, поскольку США выступают модераторами между сторонами конфликта. Когда текст будет финализирован, возможна отдельная встреча или официальная передача, а затем переговоры с Россией. К сожалению, из России поступают сигналы негативного восприятия отклонений от первоначального плана из 28 пунктов", – отметил Бевз.

Как уже писали "Комментарии", США не могут бесконечно поставлять оружие для нужд Украины, а президент Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник, 24 ноября, в интервью Fox News.



