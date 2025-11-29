РФ вранці знову атакує ракетами та дронами Україну: яке місто ціль № 1

Як передає портал "Коментарі", вранці 29 вересня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. З аеродрому "Саваслейка" піднялися МіГ-31К — носії гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинжал".

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Військові повідомили про фіксацію ракет на Полтавщині, які рухаються повз Пирятін у напрямку Черкаської області. Інша група ракет із Черкаської області зайшла на Київщину, курсом на Білу Церкву.

Також повідомлялося про групу ракет із Полтавщини до Черкащини, інша група ракет із Київської області до Вінницької.

Також військові повідомили, що ракети рухаються до Києва зі сходу, півночі, півдня, а також росіяни запустили ракети з Курської області на Сумщину.

У Києві вже почали лунати сильні вибухи.

"Масована атака на столицю триває. Не залишайте укриття!", — звернулися до київської мерії.

Зазначимо, у ніч на 29 листопада внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників та балістики у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків. Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення, серед них дитина.

Начальник КДВА Ткаченко зазначив, що зафіксовано руйнування щонайменше шести локацій у різних районах міста.

У Святошинському районі попадання уламків до під'їзду триповерхового житлового будинку. У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі. У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, спалахнули квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували. У Солом'янському районі, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок, сталося займання утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджено автомобілі у дворі.

