Россия атакует Украину ракетами: где фиксируют взрывы

Российские оккупационные войска атакуют Украину с применением ракет и беспилотников.

Ракетный удар по Украине. Фото: из открытых источников

Около 06:30 утра 6 декабря Воздушные силы Украины объявили о вхождении в воздушное пространство Украины крылатых ракет. Сообщалось, что они держат курс на Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Ночь на 6 декабря в Украине сопровождалась третьей по счёту масштабной воздушной тревогой, которая продолжается с вечера предыдущего дня.

Сначала российские войска атаковали роем дронов, выпущенных с северного и восточного направлений. Позже ударные беспилотники начали заходить и со стороны временно оккупированных районов юга.

Около 01:20 по всей стране объявили ракетную тревогу: противник выпустил по Украине аэробаллистические ракеты типа "Кинжал", а затем — баллистические ракеты. Взрывы были слышны в Киеве и Киевской области, а также в Днепре, Днепропетровской и Запорожской областях. Спустя примерно час российские войска нанесли вторую волну ударов "Кинжалами".

Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате комбинированной атаки дронов и ракет в области пострадали три человека.

В Вышгородском районе травмы получила женщина, которую госпитализировали в местную больницу. У неё диагностированы осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Ещё одна 40-летняя женщина получила рваную рану щеки. Ей оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В Фастове ранен мужчина – у него рваная рана левой голени. Медики отмечают, что необходимости в его госпитализации нет.

