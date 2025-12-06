На Заході розкрили секрет успіху ворога: як диверсанти РФ роз’їдають оборону Покровська

У Покровську триває новий етап російсько-української війни, який характеризується нестандартними міськими боями без чітко визначеної лінії фронту. Як повідомляє The Telegraph, невеликі мобільні групи російських диверсантів проникають у місто, маскуються під місцевих жителів або українських військових і намагаються поступово послабити оборону.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

За словами військових, на вулицях часто неможливо відрізнити цивільного від ворога. Боєць підрозділу "Вовки Да Вінчі" розповідає, що їхній екіпаж одного разу проїхав повз диверсантів, сприйнявши їх за українських бійців.

Аналітики зазначають, що російська армія застосовує модель "демеханізованої" війни, уникаючи великих колон техніки та просуваючись невеликими групами по кілька осіб. Вони використовують дрони для пошуку слабких місць в обороні, заходять у місто на велосипедах, мотоциклах чи пішки, використовуючи погодні умови як прикриття.

Через високу ймовірність помилки українські підрозділи повернулися до старих методів ідентифікації, зокрема, застосування перевірочних слів, які важко вимовити росіянам. Однак навіть це не завжди спрацьовує: інколи виникає ризик помилкового вогню по своїх чи цивільних.

Водночас дрони залишаються одним із ключових інструментів виявлення та знищення диверсійних груп, тому російські підрозділи першочергово полюють на українських операторів. За оцінками аналітиків Deep State, росіяни контролюють уже понад половину міста, решта територій перебуває у "сірій зоні".

Покровськ залишається важливою локацією перед можливими наступами РФ на Краматорськ і Слов’янськ. Експерти припускають, що швидкого прориву не буде, однак тактика повільної інфільтрації створює особливу загрозу, оскільки її важко зупинити.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська атакували Україну із застосуванням ракет та безпілотників.



