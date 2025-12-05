Когда ВСУ могут выйти из Мирнограда: назвали важное условие

Продолжение обороны в Покровске напрямую зависит от того, как долго украинские силы обороны смогут удерживать позиции в Мирнограде. Об этом в прямом эфире "Общественного" сообщил военный аналитик, бывший пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

По его словам, ситуация в покровском направлении остается крайне напряженной и сложной.

Наши подразделения находятся в чрезвычайно неудобных условиях. Это неудобство связано не только с тем, что враг продолжает инфильтрировать свои силы и средства как на территории самого Покровска, так и в южный пригород Мирнограда. и Павлоградом", — отметил Селезнев.

Из-за таких условий у украинских защитников нет возможности активно применять автомобильную технику для доставки всех необходимых ресурсов. Определенные объемы снабжения осуществляются тяжелыми дронами, но их возможностей недостаточно. Обеспечить всем необходимым подразделения технически невозможно.

"Что будет дальше? Конечно, командиры на местах будут лично решать что делать. Проводить маневренную оборону, или отходить на другие рубежи и позиции, проводя арьергардные бои. В любом случае, о таких действиях узнаем, скорее всего, постфактум, потому что во время таких чрезвычайно сложных видов маневрирования — информаций".

В то же время он подверг резкой критике заявления российских чиновников, в частности российского диктатора Владимира Путина, относительно якобы полного контроля над Покровском.

"Этот бред не отвечает реалиям на земле", — отметил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что часть Покровска до сих пор удерживается украинскими войсками, хотя это требует чрезвычайных усилий и значительных ресурсов.

"Мы до сих пор держим, по меньшей мере, северо-восточный пригород самого Покровска — это факт. Сколько по времени мы будем содержать — надеюсь, что будем держать до того момента, пока не произойдет перемещение определенных сил и средств, в частности — из района Мирнограда", — подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что потерять эту часть Покровска нельзя хотя бы для того, чтобы иметь возможность безопасно вывести украинские войска, продолжающие оборонять Мирноград и окрестные территории.

По словам эксперта, оккупационные силы сосредоточили в районах Покровска и Мирнограда около 140 тысяч военных. Несмотря на это, в течение уже, по меньшей мере, года захватчики так и не достигли полного контроля над этими городами.

Селезнев поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивающего, что жизнь украинских бойцов важнее, чем содержание разрушенной инфраструктуры.

"Думаю, что вопрос только времени, когда увидим ту же маневренную оборону в выполнении украинской армии для того, чтобы уберечь личный состав, выполняющий задачи, в частности, в районе Мирнограда", — добавил Селезнев.

По его мнению, другого варианта нет. Подобный опыт уже был в Бахмуте, Угледаре и других направлениях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переговоры между российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и американской делегацией не дали существенных результатов . Кремль не намерен соглашаться о прекращении боевых действий вдоль линии фронта. Об этом в интервью Главреду сообщил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный.

Разумный отметил, что пятичасовые разговоры с Путиным во многом обусловлены индивидуальными чертами российского руководителя. Он подчеркнул, что у Путина уже проявляются возрастные изменения, отражающиеся на его поведении, ведь двадцать лет назад такие затяжные и малоэффективные встречи вряд ли могли иметь место. Сейчас Путин стремится читать нотации, навязывать свою точку зрения и фактически "поучать" собеседников, превращая диалог в почти односторонний монолог.

