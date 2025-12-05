Когда ВСУ могут выйти из Мирнограда: назвали важное условие

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Продолжение обороны в Покровске напрямую зависит от того, как долго украинские силы обороны смогут удерживать позиции в Мирнограде. Об этом в прямом эфире "Общественного" сообщил военный аналитик, бывший пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)
По его словам, ситуация в покровском направлении остается крайне напряженной и сложной.
Из-за таких условий у украинских защитников нет возможности активно применять автомобильную технику для доставки всех необходимых ресурсов. Определенные объемы снабжения осуществляются тяжелыми дронами, но их возможностей недостаточно. Обеспечить всем необходимым подразделения технически невозможно.
В то же время он подверг резкой критике заявления российских чиновников, в частности российского диктатора Владимира Путина, относительно якобы полного контроля над Покровском.
Эксперт подчеркнул, что часть Покровска до сих пор удерживается украинскими войсками, хотя это требует чрезвычайных усилий и значительных ресурсов.
Он добавил, что потерять эту часть Покровска нельзя хотя бы для того, чтобы иметь возможность безопасно вывести украинские войска, продолжающие оборонять Мирноград и окрестные территории.
По словам эксперта, оккупационные силы сосредоточили в районах Покровска и Мирнограда около 140 тысяч военных. Несмотря на это, в течение уже, по меньшей мере, года захватчики так и не достигли полного контроля над этими городами.
Селезнев поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивающего, что жизнь украинских бойцов важнее, чем содержание разрушенной инфраструктуры.
"Думаю, что вопрос только времени, когда увидим ту же маневренную оборону в выполнении украинской армии для того, чтобы уберечь личный состав, выполняющий задачи, в частности, в районе Мирнограда", — добавил Селезнев.
По его мнению, другого варианта нет. Подобный опыт уже был в Бахмуте, Угледаре и других направлениях.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переговоры между российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и американской делегацией не дали существенных результатов . Кремль не намерен соглашаться о прекращении боевых действий вдоль линии фронта. Об этом в интервью Главреду сообщил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный.
Разумный отметил, что пятичасовые разговоры с Путиным во многом обусловлены индивидуальными чертами российского руководителя. Он подчеркнул, что у Путина уже проявляются возрастные изменения, отражающиеся на его поведении, ведь двадцать лет назад такие затяжные и малоэффективные встречи вряд ли могли иметь место. Сейчас Путин стремится читать нотации, навязывать свою точку зрения и фактически "поучать" собеседников, превращая диалог в почти односторонний монолог.