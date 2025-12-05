Коли ЗСУ можуть вийти з Мирнограда: назвали важливу умову

Продовження оборони в Покровську напряму залежить від того, як довго українські Сили оборони зможуть утримувати позиції в Мирнограді. Про це у прямому ефірі "Суспільного" повідомив військовий аналітик, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

Наступ РФ на Донбасі (фото з відкритих джерел)

За його словами, ситуація на покровському напрямку залишається вкрай напруженою та складною.

"Наші підрозділи перебувають у надзвичайно незручних умовах. Ця незручність пов'язана не тільки з тим, що ворог продовжує інфільтрувати свої сили і засоби як на території самого Покровська, так і в південне передмістя Мирнограда. Ключова проблема полягає в тому, що ворог тримає під стійким вогневим контролем ключові логістичні магістралі як між Покровськом і Мирноградом, так і між Покровськом і Павлоградом", — зазначив Селезньов.

Через такі умови українські захисники не мають змоги активно застосовувати автомобільну техніку для доставлення усіх необхідних ресурсів. Певні обсяги постачання здійснюються важкими дронами, але їхніх можливостей недостатньо. Забезпечити всім необхідним підрозділи технічно неможливо.

"Що буде далі? Звичайно, командири на місцях будуть особисто вирішувати що робити. Чи проводити маневрену оборону, чи відходити на інші рубежі та позиції, проводячи ар'єргардні бої. У будь-якому разі, про такі дії дізнаємося, скоріш за все, постфактум, тому що під час таких надзвичайно складних видів маневрування інформаційна тиша має бути присутня", — наголосив Селезньов.

Водночас він різко розкритикував заяви російських високопосадовців, зокрема російського диктатора Володимира Путіна, щодо нібито повного контролю над Покровськом.

"Ця маячня не відповідає реаліям на землі", — зазначив Селезньов.

Експерт підкреслив, що частина Покровська й досі утримується українськими військами, хоча це потребує надзвичайних зусиль і значних ресурсів.

"Ми досі тримаємо щонайменше північно-східне передмістя самого Покровська — це факт. Скільки за часом ми будемо утримувати — сподіваюся, що будемо тримати до того моменту, поки не відбудеться переміщення певних сил і засобів, зокрема — з району Мирнограда", — наголосив Селезньов.

Він додав, що втратити цю частину Покровська не можна хоча б для того, щоб мати можливість безпечно вивести українські війська, які продовжують обороняти Мирноград і навколишні території.

За словами експерта, окупаційні сили зосередили в районах Покровська та Мирнограда близько 140 тисяч військових. Незважаючи на це, протягом вже щонайменше року загарбники так і не досягли повного контролю над цими містами.

Селезньов підтримав позицію президента України Володимира Зеленського, який наголошує, що життя українських бійців важливіше, ніж утримання зруйнованої інфраструктури.

"Думаю, що питання тільки часу, коли побачимо ту саму маневрену оборону у виконанні українського війська для того, щоб уберегти особовий склад, який виконує завдання, зокрема, в районі Мирнограда", — додав Селезньов.

На його думку, іншого варіанту не існує. Подібний досвід уже був у Бахмуті, Вугледарі та інших напрямках.

