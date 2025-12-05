Росія не піде на перемир'я США: яка ключова ціль Путіна в Україні

Перемовини між російським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним та американською делегацією не дали суттєвих результатів. Кремль не має наміру погоджуватися на припинення бойових дій уздовж лінії фронту. Про це в інтерв’ю Главреду повідомив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Розумний зазначив, що п’ятигодинні розмови з Путіним багато в чому обумовлені індивідуальними рисами російського керівника.

Він підкреслив, що в Путіна вже проявляються вікові зміни, які відображаються на його поведінці, адже двадцять років тому такі затяжні та малоефективні зустрічі навряд чи могли мати місце. Нині Путін прагне читати нотації, нав’язувати свою точку зору та фактично "повчати" співрозмовників, перетворюючи діалог на майже односторонній монолог.

За спостереженнями Розумного, ці особистісні риси впливають на зовнішню форму та стиль усього переговорного процесу.

"А що стосується стратегічних інтересів і реальної результативності, то тут Путін якраз дуже логічний і раціональний. Справа в тому, що він не може дозволити собі погодитися на припинення вогню по лінії зіткнення", — сказав він.

Експерт пояснив, що Путін не здатен завершити війну, не встановивши контроль над усією Донецькою областю, оскільки це зруйнувало б основу так званої "СВО" та продемонструвало б його неспроможність реалізувати навіть офіційно заявлену мету "захистити Донбас". Для російського суспільства це б означало очевидну поразку, що для Путіна є неприпустимим. Тому, за словами Розумного, твердження про те, що він "тягне час", має "велику стратегію" або "широкі плани", на думку експерта, значно перебільшують реальний масштаб його намірів та можливостей.

"Йому потрібно якось вибратися з цієї війни, але, звичайно, він не може вийти з неї переможеним", — підсумував він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що на тлі сумнівної "миротворчої" дипломатії Дональда Трампа дедалі очевиднішим стає висновок, що будь-яка майбутня "мирна угода" не міститиме реальних гарантій безпеки для України. Це означає, що в разі нового порушення домовленостей із боку Росії українці знову покладатимуться виключно на власні сили. Про це пише колумністка видання Foreign Policy Анчал Вохра.

На її переконання, певні гарантії безпеки в потенційній угоді для України все ж можуть бути прописані. Однак їхня надійність викликає значні сумніви. Уже зараз помітно, як команда Трампа прагне налагодити ділові відносини з Кремлем. Через це постає запитання: наскільки Сполучені Штати будуть готові захищати Україну від нового російського нападу, якщо між США і РФ йтиме бізнесова співпраця?

