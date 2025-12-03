Україна сама по собі: чому ніхто на Заході не може взяти на себе реальних гарантій безпеки

На тлі сумнівної "миротворчої" дипломатії Дональда Трампа дедалі очевиднішим стає висновок, що будь-яка майбутня "мирна угода" не міститиме реальних гарантій безпеки для України. Це означає, що в разі нового порушення домовленостей із боку Росії українці знову покладатимуться виключно на власні сили. Про це пише колумністка видання Foreign Policy Анчал Вохра.

Війна в Україні (фото з відкритих джерел)

На її переконання, певні гарантії безпеки в потенційній угоді для України все ж можуть бути прописані. Однак їхня надійність викликає значні сумніви. Уже зараз помітно, як команда Трампа прагне налагодити ділові відносини з Кремлем. Через це постає запитання: наскільки Сполучені Штати будуть готові захищати Україну від нового російського нападу, якщо між США і РФ йтиме бізнесова співпраця?

"Президент США Дональд Трамп намагається наслідувати модель миру в Газі – швидку угоду з деталями, які будуть з'ясовані пізніше... Пропозиція Трампа передбачає "компенсацію" за будь-які гарантії, які вони можуть запропонувати, але не дає точної відповіді на те, як саме вони втрутяться військово, якщо Росія порушить угоду", — зазначає оглядачка.

Європейські країни нібито готові розглянути можливість розміщення свого невеликого контингенту в Україні після завершення війни. Проте існують серйозні сумніви, що ці сили будуть здатні вступити в реальний бій у разі необхідності.

"Європейці не мають уявлення, що робити, якщо такі сили будуть розгорнуті, а європейський контингент буде атакований Росією", – підкреслив один із високопосадовців ЄС, який побажав залишитися неназваним.

Анчал Вохра зауважує, що Сполучені Штати вже повністю виключили можливість відправки своїх військ за будь-якого сценарію, а європейські країни вочевидь також не мають наміру ризикувати життями своїх солдатів заради України. За таких умов "найреалістичнішим варіантом" для України після завершення війни буде опора лише на власну оборонну спроможність.

На думку колумністки, Україні доведеться сформувати добре підготовлені, мотивовані та достойно оплачувані Збройні сили, здатні протистояти російським військам, укомплектованим "каторжниками за контрактом". Вона наводить популярну нині концепцію про необхідність перетворення України на "сталевого дикобраза", що дозволить країні вижити.

"Для українців шлях уперед — з угодою чи без неї — буде сповнений викликів. Військово слабка Україна стане легкою здобиччю для експансіоністської Росії. Незважаючи на нескінченні поневіряння війни, душевний біль, страждання і самотність, українці не мають іншого вибору, як тренуватися, озброюватися і залишатися напоготові", — підсумовує авторка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після завершення весняно-літньо-осінньої кампанії на фронті фахівці дійшли висновку, що заплановані російським командуванням масштабні операції так і не були реалізовані повною мірою. Армія РФ намагалася одночасно виконати кілька ключових стратегічних задумів, однак жоден із них не був реалізований у повному обсязі.

Як зазначив експерт, наступальні дії російських військ можна вважати безуспішними з точки зору виконання визначених завдань. Однією з головних цілей окупантів було формування так званих "санітарних" або буферних зон у прикордонних районах.

