Україна сама по собі: чому ніхто на Заході не може взяти на себе реальних гарантій безпеки

Лиля Воробьева
На тлі сумнівної "миротворчої" дипломатії Дональда Трампа дедалі очевиднішим стає висновок, що будь-яка майбутня "мирна угода" не міститиме реальних гарантій безпеки для України. Це означає, що в разі нового порушення домовленостей із боку Росії українці знову покладатимуться виключно на власні сили. Про це пише колумністка видання Foreign Policy Анчал Вохра.
На її переконання, певні гарантії безпеки в потенційній угоді для України все ж можуть бути прописані. Однак їхня надійність викликає значні сумніви. Уже зараз помітно, як команда Трампа прагне налагодити ділові відносини з Кремлем. Через це постає запитання: наскільки Сполучені Штати будуть готові захищати Україну від нового російського нападу, якщо між США і РФ йтиме бізнесова співпраця?
Європейські країни нібито готові розглянути можливість розміщення свого невеликого контингенту в Україні після завершення війни. Проте існують серйозні сумніви, що ці сили будуть здатні вступити в реальний бій у разі необхідності.
Анчал Вохра зауважує, що Сполучені Штати вже повністю виключили можливість відправки своїх військ за будь-якого сценарію, а європейські країни вочевидь також не мають наміру ризикувати життями своїх солдатів заради України. За таких умов "найреалістичнішим варіантом" для України після завершення війни буде опора лише на власну оборонну спроможність.
На думку колумністки, Україні доведеться сформувати добре підготовлені, мотивовані та достойно оплачувані Збройні сили, здатні протистояти російським військам, укомплектованим "каторжниками за контрактом". Вона наводить популярну нині концепцію про необхідність перетворення України на "сталевого дикобраза", що дозволить країні вижити.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після завершення весняно-літньо-осінньої кампанії на фронті фахівці дійшли висновку, що заплановані російським командуванням масштабні операції так і не були реалізовані повною мірою. Армія РФ намагалася одночасно виконати кілька ключових стратегічних задумів, однак жоден із них не був реалізований у повному обсязі.
Як зазначив експерт, наступальні дії російських військ можна вважати безуспішними з точки зору виконання визначених завдань. Однією з головних цілей окупантів було формування так званих "санітарних" або буферних зон у прикордонних районах.