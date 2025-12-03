Наступ Росії провалився: які невиконані цілі лишилися у Кремля

Після завершення весняно-літньо-осінньої кампанії на фронті фахівці дійшли висновку, що заплановані російським командуванням масштабні операції так і не були реалізовані повною мірою. Армія РФ намагалася одночасно виконати кілька ключових стратегічних задумів, однак жоден із них не був реалізований у повному обсязі.

Наступ РФ (фото з відкритих джерел)

Про це повідомив військовий аналітик Денис Попович в ефірі "Київ24".

Як зазначив експерт, наступальні дії російських військ можна вважати безуспішними з точки зору виконання визначених завдань. Однією з головних цілей окупантів було формування так званих "санітарних" або буферних зон у прикордонних районах.

"Завдання — Куп’янськ, завдання — буферна зона в Сумській області, завдання (у проєкті було) — буферна зона в Чернігівській області… Вона навіть не почалася, ця буферна зона. Створення буферної зони в Сумській області було зупинено, воно провалилося", — наголосив Попович.

Він також підкреслив, що й на Харківщині, де тривали інтенсивні бої за Вовчанськ, ворогові не вдалося домогтися істотного просування.

Не кращі результати для російських сил і на Донеччині. Незважаючи на потужний тиск і безперервні штурми, ключові населені пункти залишаються під контролем українських оборонців.

"Покровськ не був взятий росіянами, бої за нього тривають. Мирноград не був взятий росіянами, бої за нього тривають", — зазначив експерт.

Попович підсумував, що поставлені Кремлем цілі наступальної кампанії не були досягнуті. Водночас він зауважив, що зарано робити надто оптимістичні висновки: хоча строки захоплення міст зміщені, це не означає, що противник відмовився від своїх подальших намірів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські надзвукові дальні бомбардувальники Туполєв Ту-22М, які відомі під назвою "Бекфайр", протягом тривалого періоду майже не залучалися до ударних місій і фактично перебували без активного використання. Утім, ситуація може суттєво змінитися: на тлі зростання інтенсивності повітряних атак РФ узимку ці літаки знову становлять помітну небезпеку для України. Особливо це відчутно з огляду на підвищене навантаження на українську систему протиповітряної оборони, яка змушена протидіяти дедалі масовішим ракетним і дроновим ударам по критичних об’єктах та містах. Про це повідомив журналіст Девід Екс у коментарі виданню "Фокус".