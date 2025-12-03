Наступление России провалилось: какие невыполненные цели остались у Кремля

После завершения весенне-летне-осенней кампании на фронте специалисты пришли к выводу, что планируемые российским командованием масштабные операции так и не были реализованы в полной мере. Армия РФ пыталась одновременно выполнить несколько ключевых стратегических замыслов, однако ни один из них не был реализован в полном объеме.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщил военный аналитик Денис Попович в эфире "Киев24".

Как отметил эксперт, наступательные действия российских войск можно считать безуспешными с точки зрения выполнения определенных задач. Одной из главных целей окупантов было формирование так называемых "санитарных" или буферных зон в приграничных районах.

"Задача – Купянск, задача – буферная зона в Сумской области, задача (в проекте было) – буферная зона в Черниговской области… Она даже не началась, эта буферная зона. Создание буферной зоны в Сумской области было остановлено, оно провалилось", — подчеркнул Попович.

Он также подчеркнул, что и в Харьковской области, где продолжались интенсивные бои за Волчанск, врагу не удалось добиться существенного продвижения.

Не лучшие результаты для российских сил и в Донецкой области. Несмотря на мощное давление и непрерывные штурмы, ключевые населённые пункты остаются под контролем украинских защитников.

"Покровск не был взят россиянами, бои за него продолжаются. Мирноград не был взят россиянами, бои за него продолжаются", — отметил эксперт.

Попович подытожил, что поставленные Кремлем цели наступательной кампании не были достигнуты. В то же время он отметил, что рано делать слишком оптимистичные выводы: хотя сроки захвата городов смещены, это не означает, что противник отказался от своих дальнейших намерений.

