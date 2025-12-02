Росія стягує з Сибіру нові бомбардувальники: українців попередили про ризик обстрілу

Російські надзвукові дальні бомбардувальники Туполєв Ту-22М, які відомі під назвою "Бекфайр", протягом тривалого періоду майже не залучалися до ударних місій і фактично перебували без активного використання. Утім, ситуація може суттєво змінитися: на тлі зростання інтенсивності повітряних атак РФ узимку ці літаки знову становлять помітну небезпеку для України. Особливо це відчутно з огляду на підвищене навантаження на українську систему протиповітряної оборони, яка змушена протидіяти дедалі масовішим ракетним і дроновим ударам по критичних об’єктах та містах. Про це повідомив журналіст Девід Екс у коментарі виданню "Фокус".

Бомбардувальники Ту-22М (фото з відкритих джерел)

Приблизно 25 листопада Росія провела незвичну операцію — перемістила 16 таких бомбардувальників зі змінною геометрією крила з авіабази "Біла", розташованої в глибині Сибіру, до аеродрому в Оленегорську, що знаходиться на Кольському півострові. Це значно скоротило дистанцію до української території: замість приблизно 4500 км від "Білої" тепер відстань складає орієнтовно 1600 км.

Головним озброєнням цих літаків є ракета Х-22, здатна долати до 600 км і оснащена бойовою частиною вагою близько однієї тонни.

Невдовзі після передислокації три Ту-22М, споряджені Х-22, здійснили виліт над Балтійським морем і увійшли в міжнародний повітряний простір. Така поява, ймовірно, була спрямована на перевірку реакції системи ППО країн НАТО. Для перехоплення піднявся винищувач Gripen шведських повітряних сил, який підійшов до одного з російських літаків і супроводжував його без агресивних маневрів та інцидентів.

У перші місяці та роки повномасштабної війни Ту-22М активно застосовувалися в масованих авіанальотах по українських містах. Проте у 2024 році їх використання суттєво зменшилося. Одним з пояснень може бути майже повне вичерпання запасів важких ракет Х-22, які працюють на агресивному рідкому паливі і мають масу близько шести тонн.

Згодом ключову роль у російських ударах перейняли гвинтові стратегічні ракетоносці Ту-95. Близько сорока таких машин зараз становлять основу повітряної ударної компоненти РФ, з якої регулярно запускають крилаті ракети по Україні. Як правило, щонайменше кілька Ту-95 двічі на тиждень здійснюють пуски ракет Х-101. Часом до цих операцій долучаються і 16 бомбардувальників Ту-160, що також несуть озброєння цього типу.

