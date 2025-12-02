Россия стягивает с Сибири новые бомбардировщики: украинцев предупредили о риске обстрела

Российские сверхзвуковые дальние бомбардировщики Туполев Ту-22М, известные под названием "Бекфайр", в течение длительного периода почти не привлекались к ударным миссиям и фактически находились без активного использования. Впрочем, ситуация может существенно измениться: на фоне роста интенсивности воздушных атак РФ зимой эти самолеты снова представляют заметную опасность для Украины. Особенно это ощутимо, учитывая повышенную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны, которая вынуждена противодействовать все более массовым ракетным и дроновым ударам по критическим объектам и городам. Об этом сообщил журналист Дэвид Экс в комментарии "Фокусу".

Бомбардировщики Ту-22М (фото из открытых источников)

Приблизительно 25 ноября Россия провела необычную операцию — переместила 16 таких бомбардировщиков с переменной геометрией крыла с авиабазы "Белая", расположенной в глубине Сибири, к аэродрому в Оленегорске, находящемся на Кольском полуострове. Это значительно сократило дистанцию на украинскую территорию: вместо примерно 4500 км от "Белой" теперь расстояние составляет ориентировочно 1600 км.

Главным вооружением этих самолетов есть ракета Х-22, способная преодолевать до 600 км и оснащенная боевой частью весом около одной тонны.

Вскоре после передислокации три Ту-22М, снаряженные Х-22, совершили вылет над Балтийским морем и вошли в международное воздушное пространство. Такое появление, вероятно, было направлено на проверку реакции системы ПВО стран НАТО. Для перехвата поднялся истребитель Gripen шведских воздушных сил, подошедший к одному из российских самолетов и сопровождавший его без агрессивных маневров и инцидентов.

В первые месяцы и годы полномасштабной войны Ту-22М активно применялись в массированных авианалетах по украинским городам. Однако в 2024 году их использование существенно снизилось. Одним из объяснений может быть почти полное исчерпание запасов тяжелых ракет Х-22, работающих на агрессивном жидком топливе, имеющих массу около шести тонн.

Впоследствии ключевую роль в российских ударах приняли винтовые стратегические ракетоносцы Ту-95. Около сорока таких машин сейчас составляют основу ударной воздушной компоненты РФ, с которой регулярно запускают крылатые ракеты по Украине. Как правило, по меньшей мере, несколько Ту-95 дважды в неделю осуществляют пуски ракет Х-101. Иногда к этим операциям присоединяются и 16 бомбардировщиков Ту-160, также несущих вооружение этого типа.

