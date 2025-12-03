На фоне сомнительной "миротворческой" дипломатии Дональда Трампа становится все более очевидным вывод, что любое будущее "мирное соглашение" не будет содержать реальных гарантий безопасности для Украины. Это означает, что в случае нового нарушения договоренностей со стороны России украинцы будут снова полагаться исключительно на собственные силы. Об этом пишет колумнистка издания Foreign Policy Анчал Вохра.

Война в Украине (фото из открытых источников)

По ее убеждению, определенные гарантии безопасности в потенциальном соглашении для Украины все же могут быть прописаны. Однако их надежность вызывает значительные сомнения. Уже сейчас заметно, как команда Трампа стремится наладить деловые отношения с Кремлем. Поэтому возникает вопрос: насколько Соединенные Штаты будут готовы защищать Украину от нового российского нападения, если между США и РФ будет идти бизнес-сотрудничество?

"Президент США Дональд Трамп пытается подражать модели мира в Газе – скорое соглашение с деталями, которые будут выяснены позже... Предложение Трампа предусматривает "компенсацию" за любые гарантии, которые они могут предложить, но не дает точного ответа на то, как именно они вмешаются военно, если Россия нарушит сделку", — отмечает Россия.

Европейские страны готовы рассмотреть возможность размещения своего небольшого контингента в Украине после завершения войны. Однако существуют серьезные сомнения, что эти силы будут способны вступить в реальное сражение в случае необходимости.

"Европейцы не имеют представления, что делать, если такие силы будут развернуты, а европейский контингент будет атакован Россией", – подчеркнул один из чиновников ЕС, пожелавший остаться неназванным.

Анчал Вохра отмечает, что Соединенные Штаты уже полностью исключили возможность отправки своих войск по любому сценарию, а европейские страны очевидно также не намерены рисковать жизнями своих солдат ради Украины. При таких условиях самым "реалистичным вариантом" для Украины после завершения войны будет опора только на собственную оборонительную способность.

По мнению колумнистки, Украине придется сформировать хорошо подготовленные, мотивированные и достойно оплачиваемые вооруженные силы, способные противостоять российским войскам, укомплектованным "каторжниками по контракту". Она приводит популярную сейчас концепцию о необходимости превращения Украины в "стального дикобраза", что позволит стране выжить.

"Для украинцев путь вперед — с соглашением или без него — будет полон вызовов. Военно слабая Украина станет легкой добычей для экспансионистской России. Несмотря на бесконечные скитания войны, душевную боль, страдания и одиночество, у украинцев нет другого выбора, как тренироваться, вооружаться и оставаться наготове", — заключает автор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что по завершении весенне-летне-осенней кампании на фронте специалисты пришли к выводу, что запланированные российским командованием масштабные операции так и не были реализованы в полной мере. Армия РФ пыталась одновременно выполнить несколько ключевых стратегических замыслов, однако ни один из них не был реализован в полном объеме.

Как отметил эксперт, наступательные действия российских войск можно считать безуспешными с точки зрения выполнения определенных задач. Одной из главных целей окупантов было формирование так называемых "санитарных" или буферных зон в приграничных районах.

