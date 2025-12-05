Россия не пойдет на перемирие США: какая ключевая цель Путина в Украине

Переговоры между российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и американской делегацией не принесли существенных результатов. Кремль не намерен соглашаться о прекращении боевых действий вдоль линии фронта. Об этом в интервью Главреду сообщил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Разумный отметил, что пятичасовые разговоры с Путиным во многом обусловлены индивидуальными чертами российского руководителя.

Он подчеркнул, что у Путина уже проявляются возрастные изменения, отражающиеся на его поведении, ведь двадцать лет назад такие затяжные и малоэффективные встречи вряд ли могли иметь место. Сейчас Путин стремится читать нотации, навязывать свою точку зрения и фактически "поучать" собеседников, превращая диалог в почти односторонний монолог.

По наблюдениям Умного эти личностные черты влияют на внешнюю форму и стиль всего переговорного процесса.

"А что касается стратегических интересов и реальной результативности, то здесь Путин как раз очень логичен и рационален. Дело в том, что он не может позволить себе согласиться на прекращение огня по линии столкновения", — сказал он.

Эксперт объяснил, что Путин не способен завершить войну, не установив контроль над всей Донецкой областью, поскольку это разрушило бы основу так называемой "СВО" и продемонстрировало бы его несостоятельность реализовать даже официально заявленную цель "защитить Донбасс". Для российского общества это означало бы очевидное поражение, что для Путина недопустимо. Поэтому, по словам Умного, утверждение о том, что он "тянет время", имеет "большую стратегию" или "широкие планы", по мнению эксперта, значительно преувеличивают реальный масштаб его намерений и возможностей.

"Ему нужно как-то выбраться из этой войны, но, конечно, он не может выйти из нее проигравшим", — подытожил он.

