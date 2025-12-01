logo

Действительно ли с Покровском и Мирноградом вопрос уже решен: что говорят в ДШВ
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли с Покровском и Мирноградом вопрос уже решен: что говорят в ДШВ

Обстановка очень сложная, но Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага

1 декабря 2025, 15:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска провалили очередной план по оккупации Покровской агломерации, и несут значительные потери при попытке массированных штурмов позиций ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram 7-го корпуса ДШВ.

Действительно ли с Покровском и Мирноградом вопрос уже решен: что говорят в ДШВ

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"Несмотря на сложную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага. Наши воины готовятся к выполнению задач в зимний период. Укрепляем и должным образом обустраиваем позиции", — отметили в ДШВ.

Таким образом, в прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Зато оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях.

"В ноябре наши военные ликвидировали в Покровской агломерации 1221 оккупанта, еще 545 — ранены. Силы обороны уничтожили и повредили — 140 единиц авто- и мототранспорта, 7 боевых бронированных машин и 3 танка. Также наши воины сбили 3220 БПЛА всех видов", — добавили в ВСУ.

Сообщается, что только в Покровске за прошлый месяц украинские военные уничтожили 519 оккупантов и 131 — ранили. Такое количество потерь соизмеримо с численностью целого батальона.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ближайшие недели Россия существенно нарастит информационное давление на Украину и ее союзников, делая ставку на срыв мирных инициатив и распространение тревожных месседжей по ситуации на фронте. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Третьем корпусе отреагировали на заявления россиян о захвате поселков возле Лимана.




Источник: https://t.me/corps7DSHV/842
