Действительно ли с Покровском и Мирноградом вопрос уже решен: что говорят в ДШВ

Кравцев Сергей
Российские захватнические войска провалили очередной план по оккупации Покровской агломерации, и несут значительные потери при попытке массированных штурмов позиций ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram 7-го корпуса ДШВ.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Таким образом, в прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Зато оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях.
Сообщается, что только в Покровске за прошлый месяц украинские военные уничтожили 519 оккупантов и 131 — ранили. Такое количество потерь соизмеримо с численностью целого батальона.
