Чи справді з Покровськом та Мирноградом питання вже вирішене: що говорять у ДШВ

Російські загарбницькі війська провалили черговий план з окупації Покровської агломерації і зазнають значних втрат при спробі масованих штурмів позицій ЗСУ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Telegram 7-го корпусу ДШВ.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

"Незважаючи на складну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Наші воїни готуються до виконання завдань у зимовий період. Зміцнюємо та належним чином облаштовуємо позиції", — зазначили у ДШВ.

Таким чином, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрат, застрягши в міських боях.

"У листопаді наші військові ліквідували в Покровській агломерації 1221 окупант, ще 545 — поранено. Сили оборони знищили і пошкодили — 140 одиниць авто- і мототранспорту, 7 бойових броньованих машин і 3 танки. Також наші воїни збили 3220 БПЛА всіх видів", — сказав він.

Повідомляється, що лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат можна порівняти з чисельністю цілого батальйону.

