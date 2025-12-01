В Третьем корпусе отреагировали на заявления россиян о захвате поселков возле Лимана

Рубрики
Украинские защитники опровергли информацию Минобороны РФ о якобы захвате двух населенных пунктов возле Лимана Донецкой области. Речь идет о поселках Ставки и Новоселовка. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Третьего армейского корпуса ВСУ в Telegram.
Защитники назвали это информационной манипуляцией противника.
В Третьем корпусе дали разъяснение, противник использует старую тактику: инфильтрует отдельные группы в районе неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать потери за успехи.
Командир 60 ОМБр Дмитрий Рогозюк подтвердил, что ситуация на участке контролируемая.
