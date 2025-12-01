У Третьому корпусі відреагували на заяви росіян про захоплення селищ біля Лиману

Українські захисники спростували інформацію Міноборони РФ про нібито захоплення двох населених пунктів біля Лиману Донецької області. Йдеться про селища Ставки та Новоселівка. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Третього армійського корпусу ЗСУ у Telegram.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка в зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу", — пишуть військові.

Захисники назвали це інформаційною маніпуляцією супротивника.

У Третьому корпусі дали роз'яснення, противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи у районі непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео із триколором, зімітувати "контроль" та видати втрати за успіхи.

"Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. І командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити найвище командування", — зазначили військові.

Командир 60 ОМБр Дмитро Рогозюк підтвердив, що ситуація на ділянці контрольована.

"60-та окрема механізована Інгулецька бригада разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі в Донецькій області. Жодних підстав заявляти про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка не існує!" – зазначив комбриг.

