В ближайшие недели будет ад: раскрыт страшный замысел Путина в Украине на декабрь

В ближайшие недели Россия существенно нарастит информационное давление на Украину и ее союзников, делая ставку на срыв мирных инициатив и распространение тревожных месседжей по ситуации на фронте. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Фото: из открытых источников

По оценкам аналитиков ЦПИ, в первой половине декабря Кремль развернет новую волну дезинформационных атак, сконцентрированных на теме потенциальных переговоров по завершению войны. Основная цель — подорвать диалог между Киевом и Вашингтоном, активно продвигая манипулятивный нарратив о том, что якобы Украина избегает политического урегулирования. Параллельно российская пропаганда будет пытаться дискредитировать дипломатические инициативы Европейского Союза, создавая впечатление, что европейские страны якобы незаинтересованы в остановке боевых действий.

При этом Москва, как прогнозируют эксперты, будет и дальше избегать четких официальных заявлений относительно позиции США, чтобы создать туманность и неопределенность, которой легко манипулировать как на внутреннем рынке информации, так и за рубежом. Одной из ключевых технологий Кремля станут специально организованные информационные провокации.

Такие действия могут включать в себя целенаправленное распространение через медиа противоречивых сообщений, разнообразных "инсайдов" и откровенно ложных заявлений, дискредитирующих дипломатические шаги Киева, Вашингтона и европейских столиц. Эти манипуляции направлены на формирование информационного хаоса вокруг темы переговоров, создание представления об отсутствии единства среди союзников и подрыве их политического веса.

Как уже писали "Комментарии", после важных переговоров в Майами бывший помощник госсекретаря США и опытный дипломат Дэниел Фрид выступил с резкой оценкой нынешнего подхода администрации Дональда Трампа к поиску мира в Украине. В интервью для Kyiv Post он подчеркнул, что, несмотря на правильные тезисы, озвученные госсекретарем Марко Рубио, реальных шагов в этом направлении Вашингтон до сих пор не предпринимает.