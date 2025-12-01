logo

BTC/USD

84608

ETH/USD

2745.01

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ближайшие недели будет ад: раскрыт страшный замысел Путина в Украине на декабрь
commentss НОВОСТИ Все новости

В ближайшие недели будет ад: раскрыт страшный замысел Путина в Украине на декабрь

В ЦПИ сообщили, что Кремль активизирует информационные операции, чтобы сорвать дипломатию и подорвать доверие к мирным переговорам

1 декабря 2025, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ближайшие недели Россия существенно нарастит информационное давление на Украину и ее союзников, делая ставку на срыв мирных инициатив и распространение тревожных месседжей по ситуации на фронте. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В ближайшие недели будет ад: раскрыт страшный замысел Путина в Украине на декабрь

Фото: из открытых источников

По оценкам аналитиков ЦПИ, в первой половине декабря Кремль развернет новую волну дезинформационных атак, сконцентрированных на теме потенциальных переговоров по завершению войны. Основная цель — подорвать диалог между Киевом и Вашингтоном, активно продвигая манипулятивный нарратив о том, что якобы Украина избегает политического урегулирования. Параллельно российская пропаганда будет пытаться дискредитировать дипломатические инициативы Европейского Союза, создавая впечатление, что европейские страны якобы незаинтересованы в остановке боевых действий.

При этом Москва, как прогнозируют эксперты, будет и дальше избегать четких официальных заявлений относительно позиции США, чтобы создать туманность и неопределенность, которой легко манипулировать как на внутреннем рынке информации, так и за рубежом. Одной из ключевых технологий Кремля станут специально организованные информационные провокации.

Такие действия могут включать в себя целенаправленное распространение через медиа противоречивых сообщений, разнообразных "инсайдов" и откровенно ложных заявлений, дискредитирующих дипломатические шаги Киева, Вашингтона и европейских столиц. Эти манипуляции направлены на формирование информационного хаоса вокруг темы переговоров, создание представления об отсутствии единства среди союзников и подрыве их политического веса.

Как уже писали "Комментарии", после важных переговоров в Майами бывший помощник госсекретаря США и опытный дипломат Дэниел Фрид выступил с резкой оценкой нынешнего подхода администрации Дональда Трампа к поиску мира в Украине. В интервью для Kyiv Post он подчеркнул, что, несмотря на правильные тезисы, озвученные госсекретарем Марко Рубио, реальных шагов в этом направлении Вашингтон до сих пор не предпринимает.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://cpd.gov.ua/international-direction/yevropa/prognoz-czentru-shhodo-informzagroz-na-pershu-polovynu-grudnya-2025-roku/
Теги:

Новости

Все новости