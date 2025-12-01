Найближчі тижні буде пекло: розкрито страшний задум Путіна в Україні на грудень

Упродовж найближчих тижнів Росія суттєво наростить інформаційний тиск на Україну та її союзників, роблячи ставку на зрив мирних ініціатив і поширення тривожних меседжів щодо ситуації на фронті. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Фото: з відкритих джерел

За оцінками аналітиків ЦПД, у першій половині грудня Кремль розгорне нову хвилю дезінформаційних атак, сконцентрованих на темі потенційних переговорів щодо завершення війни. Основна мета — підірвати діалог між Києвом і Вашингтоном, активно просуваючи маніпулятивний наратив про те, що нібито саме Україна уникає політичного врегулювання. Паралельно російська пропаганда намагатиметься дискредитувати дипломатичні ініціативи Європейського Союзу, формуючи враження, що європейські країни нібито незацікавлені в зупиненні бойових дій.

При цьому Москва, як прогнозують експерти, і надалі уникатиме чітких офіційних заяв щодо позиції США, щоб створити туманність та невизначеність, якою легко маніпулювати як на внутрішньому ринку інформації, так і за кордоном. Однією з ключових технологій Кремля стануть спеціально організовані інформаційні провокації.

Такі дії можуть включати цілеспрямоване поширення через медіа суперечливих повідомлень, різноманітних "інсайдів" та відверто неправдивих заяв, які дискредитують дипломатичні кроки Києва, Вашингтона та європейських столиць. Ці маніпуляції спрямовані на формування інформаційного хаосу навколо теми перемовин, створення уявлення про відсутність єдності серед союзників та підрив їхньої політичної ваги.

Як вже писали "Коментарі", після важливих переговорів у Маямі колишній помічник держсекретаря США та досвідчений дипломат Деніел Фрід виступив із різкою оцінкою нинішнього підходу адміністрації Дональда Трампа до пошуку миру в Україні. В інтерв’ю для Kyiv Post він підкреслив, що попри правильні тези, озвучені держсекретарем Марко Рубіо, реальних кроків у цьому напрямі Вашингтон досі не здійснює.