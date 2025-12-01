logo_ukra

BTC/USD

84608

ETH/USD

2745.01

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Найближчі тижні буде пекло: розкрито страшний задум Путіна в Україні на грудень
commentss НОВИНИ Всі новини

Найближчі тижні буде пекло: розкрито страшний задум Путіна в Україні на грудень

У ЦПД повідомили, що Кремль активізує інформаційні операції, щоб зірвати дипломатію та підірвати довіру до мирних переговорів

1 грудня 2025, 13:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Упродовж найближчих тижнів Росія суттєво наростить інформаційний тиск на Україну та її союзників, роблячи ставку на зрив мирних ініціатив і поширення тривожних меседжів щодо ситуації на фронті. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Найближчі тижні буде пекло: розкрито страшний задум Путіна в Україні на грудень

Фото: з відкритих джерел

За оцінками аналітиків ЦПД, у першій половині грудня Кремль розгорне нову хвилю дезінформаційних атак, сконцентрованих на темі потенційних переговорів щодо завершення війни. Основна мета — підірвати діалог між Києвом і Вашингтоном, активно просуваючи маніпулятивний наратив про те, що нібито саме Україна уникає політичного врегулювання. Паралельно російська пропаганда намагатиметься дискредитувати дипломатичні ініціативи Європейського Союзу, формуючи враження, що європейські країни нібито незацікавлені в зупиненні бойових дій.

При цьому Москва, як прогнозують експерти, і надалі уникатиме чітких офіційних заяв щодо позиції США, щоб створити туманність та невизначеність, якою легко маніпулювати як на внутрішньому ринку інформації, так і за кордоном. Однією з ключових технологій Кремля стануть спеціально організовані інформаційні провокації.

Такі дії можуть включати цілеспрямоване поширення через медіа суперечливих повідомлень, різноманітних "інсайдів" та відверто неправдивих заяв, які дискредитують дипломатичні кроки Києва, Вашингтона та європейських столиць. Ці маніпуляції спрямовані на формування інформаційного хаосу навколо теми перемовин, створення уявлення про відсутність єдності серед союзників та підрив їхньої політичної ваги.

Як вже писали "Коментарі", після важливих переговорів у Маямі колишній помічник держсекретаря США та досвідчений дипломат Деніел Фрід виступив із різкою оцінкою нинішнього підходу адміністрації Дональда Трампа до пошуку миру в Україні. В інтерв’ю для Kyiv Post він підкреслив, що попри правильні тези, озвучені держсекретарем Марко Рубіо, реальних кроків у цьому напрямі Вашингтон досі не здійснює.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://cpd.gov.ua/international-direction/yevropa/prognoz-czentru-shhodo-informzagroz-na-pershu-polovynu-grudnya-2025-roku/
Теги:

Новини

Всі новини