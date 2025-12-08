Не только Покровск: в DeepState намекнули, какой город постепенно захватывают россияне

Российские оккупационные войска продвинулись в Мирнограде Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Бои за Мирноград. Фото: DeepState

"Враг продвинулся вблизи Катериновки и в Мирнограде", – говорится в сообщении аналитиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжение обороны в Покровске напрямую зависит от того, как долго украинские силы обороны смогут удерживать позиции в Мирнограде. Об этом в прямом эфире "Общественного" сообщил военный аналитик, бывший пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, ситуация в покровском направлении остается крайне напряженной и сложной.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватнические войска провалили очередной план по оккупации Покровской агломерации, и несут значительные потери при попытке массированных штурмов позиций ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram 7-го корпуса ДШВ.

"Несмотря на сложную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага. Наши воины готовятся к выполнению задач в зимний период. Укрепляем и должным образом обустраиваем позиции", — отметили в ДШВ.

Таким образом, в прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Зато оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях.

