logo

BTC/USD

91468

ETH/USD

3132.38

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не только Покровск: в DeepState намекнули, какой город постепенно захватывают россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только Покровск: в DeepState намекнули, какой город постепенно захватывают россияне

DeepState фиксирует, что россияне продвинулись в Мирнограде

8 декабря 2025, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска продвинулись в Мирнограде Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Не только Покровск: в DeepState намекнули, какой город постепенно захватывают россияне

Бои за Мирноград. Фото: DeepState

"Враг продвинулся вблизи Катериновки и в Мирнограде", – говорится в сообщении аналитиков. 

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжение обороны в Покровске напрямую зависит от того, как долго украинские силы обороны смогут удерживать позиции в Мирнограде. Об этом в прямом эфире "Общественного" сообщил военный аналитик, бывший пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, ситуация в покровском направлении остается крайне напряженной и сложной.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватнические войска провалили очередной план по оккупации Покровской агломерации, и несут значительные потери при попытке массированных штурмов позиций ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram 7-го корпуса ДШВ.

"Несмотря на сложную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага. Наши воины готовятся к выполнению задач в зимний период. Укрепляем и должным образом обустраиваем позиции", — отметили в ДШВ. 

Таким образом, в прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Зато оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях.                            

Ранее "Комментарии" писали – на Западе раскрыли секрет успеха врага: как диверсанты РФ разъедают оборону Покровска.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22879
Теги:

Новости

Все новости