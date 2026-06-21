Найбільший удар по Москві: чому Путін мовчить вже третій день

Російський диктатор Володимир Путін досі публічно не відреагував на масштабну атаку безпілотників по Москві та удар по Московському нафтопереробному заводу. На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, причина може полягати в тому, що для Кремля цей епізод став надто показовим провалом системи ППО, щоб на нього реагувати.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Іван Тимочко в інтерв’ю "Українському радіо" зазначив, що російська влада роками перетворювала московський регіон на одну з найбільш захищених зон країни. Навколо столиці та безпосередньо в межах міста Росія розміщувала комплекси "Тор", "Бук", С-300 і С-400, щоб створити багаторівневий щит від ракет і дронів. Однак удар по паливній інфраструктурі поставив під сумнів ефективність цієї оборони і Путіну складно пояснити росіянам, як за наявності великої кількості систем ППО безпілотники змогли досягти важливої цілі в районі Москви.

"Основна ефективність їхнього ППО – це те, що вони влучили по цистерні з пальним у центрі Москви. Насправді він не може це коментувати у форматі своєї комунікації з росіянами. Видно, що просто не призначили винного", — заявив Тимочко.

Тимочко також звернув увагу на напруження всередині російських еліт. За його оцінкою, війна Росії проти України дедалі більше сприймається не як шлях до перемоги, а як ризик для стабільності самого путінського режиму.

"В Кремлі є внутрішнє розуміння того, що війна – це вже не про перемогу для Путіна, а про пряму загрозу для режиму Путіна і російських політичних еліт. Йдеться про внутрішню дискусію або про те, що певні еліти промацують настрої російського суспільства: чи готове воно морально прийняти відсутність Путіна", — вважає Тимочко.

Нагадаємо, що 18 червня російське Міноборони заявило про нібито знищення 190 безпілотників під час атаки на Москву, що стало найбільшою атакоюна російську столицю.

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