Найбільший удар по Москві: чому Путін мовчить вже третій день

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Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін досі публічно не відреагував на масштабну атаку безпілотників по Москві та удар по Московському нафтопереробному заводу. На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, причина може полягати в тому, що для Кремля цей епізод став надто показовим провалом системи ППО, щоб на нього реагувати.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Іван Тимочко в інтерв’ю "Українському радіо" зазначив, що російська влада роками перетворювала московський регіон на одну з найбільш захищених зон країни. Навколо столиці та безпосередньо в межах міста Росія розміщувала комплекси "Тор", "Бук", С-300 і С-400, щоб створити багаторівневий щит від ракет і дронів. Однак удар по паливній інфраструктурі поставив під сумнів ефективність цієї оборони і Путіну складно пояснити росіянам, як за наявності великої кількості систем ППО безпілотники змогли досягти важливої цілі в районі Москви.
Тимочко також звернув увагу на напруження всередині російських еліт. За його оцінкою, війна Росії проти України дедалі більше сприймається не як шлях до перемоги, а як ризик для стабільності самого путінського режиму.
Нагадаємо, що 18 червня російське Міноборони заявило про нібито знищення 190 безпілотників під час атаки на Москву, що стало найбільшою атакоюна російську столицю.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стало відомо, як українські дрони обійшли "непробивний щит" Москви.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкрив деталі нічних ударів по Криму.