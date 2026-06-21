Найбільша атака на Москву: стало відомо, як українські дрони обійшли "непробивний щит" Москви

Масована атака українських безпілотників на Москву 18 червня знову поставила під сумнів ефективність російської системи протиповітряної оборони. Попри заяви Кремля про "контроль над небом", експерти відзначають, що поодинокі дрони, які прориваються через ешелонований захист, здатні завдавати значної шкоди критичній інфраструктурі.

Атака на Москву. Фото з відкритих джерел

За даними Deutsche Welle, серед цілей атаки на Москву 18 червня опинився великий нафтопереробний завод, що забезпечує до 40% потреб Московського регіону в паливі. Також повідомлялося про тимчасове призупинення роботи одного з найбільших аеропортів столиці.

Це спонукало аналітиків з’ясувати, як саме українські дрони здатні долати багаторівневу оборону навколо Москви. Наприклад, аналітик Conflict Intelligence Team Руслан Левієв наголошує, що говорити про повний провал російської ППО передчасно. За його оцінками, перехоплюється понад 90% безпілотників. Водночас масштаб атак створює ефект "перевантаження системи".

"Масові атаки дронів вимагають більше ресурсів, ніж будь-яка оборонна система може стабільно забезпечити", — пояснює Левієв.

Український експерт з авіації Анатолій Храпчинський вказує на інший фактор, який полягає в еволюції самих дронів. За його словами, російські системи, зокрема "Панцир-С1", були оптимізовані для боротьби з більшими та більш "помітними" цілями. Сучасні безпілотники виготовляються з композитних матеріалів і мають знижену радіолокаційну помітність. До цього додаються складні маршрути польоту, які дозволяють обходити зони перехоплення.

Ще один виклик для РФ — це перекидання частини ППО на окуповані території України. Це послабило багатошарову систему захисту Москви, перетворивши її на фрагментовану структуру. Додатково ускладнює ситуацію масштаб країни: створити суцільний "щит" над усією територією Росії фізично неможливо.

"У військовому плані удари безпілотників мало що змінили. Це радше політичні удари, спосіб вплинути на громадську думку", — каже Левієв.

Таким чином, особливого значення такі атаки набувають напередодні виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися у вересні.

Нагадаємо, що у ніч на 18 червня сили ППО РФ нібито перехопили понад 190 безпілотників у напрямку російської столиці. Це найбільша кількість дронів, які нібито збила Росія, що атакували Москву.

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