Самая большая атака на Москву: стало известно, как украинские дроны обошли "непробиваемый щит" Москвы

Массированная атака украинских беспилотников на Москву 18 июня вновь подвергла сомнению эффективность российской системы противовоздушной обороны. Несмотря на заявления Кремля о "контроле над небом", эксперты отмечают, что единичные прорывающиеся через эшелонированную защиту дроны способны наносить значительный вред критической инфраструктуре.

Атака на Москву. Фото из открытых источников

По данным Deutsche Welle, среди целей атаки на Москву 18 июня оказался крупный нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий до 40% потребностей Московского региона в топливе. Также сообщалось о временной приостановке работы одного из крупнейших аэропортов столицы.

Это побудило аналитиков выяснить, как именно украинские дроны способны преодолевать многоуровневую оборону вокруг Москвы. К примеру, аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отмечает, что говорить о полном провале российской ПВО преждевременно. По его оценкам перехватывается более 90% беспилотников. В то же время масштаб атак создает эффект "перегрузки системы".

"Массовые атаки дронов требуют больше ресурсов, чем любая оборонительная система может стабильно обеспечить", – объясняет Левиев.

Украинский эксперт по авиации Анатолий Храпчинский указывает на другой фактор, заключающийся в эволюции самих дронов. По его словам, российские системы, в частности "Панцирь-С1", были оптимизированы для борьбы с более крупными и более "заметными" целями. Современные беспилотники производятся из композитных материалов и имеют пониженную радиолокационную заметность. К этому прилагаются сложные маршруты полета, позволяющие обходить зоны перехвата.

Еще один вызов для РФ – это опрокидывание части ПВО на оккупированные территории Украины. Это ослабило многослойную систему защиты Москвы, превратив ее в фрагментированную структуру. Дополнительно усложняет ситуацию масштаб страны: создать сплошной щит над всей территорией России физически невозможно.

"В военном плане удары беспилотников мало что изменили. Это скорее политические удары, способ повлиять на общественное мнение", – говорит Левиев.

Таким образом, особое значение такие атаки приобретают накануне выборов в Госдуму РФ, которые должны пройти в сентябре.

Напомним, что в ночь на 18 июня силы ПВО РФ якобы перехватили более 190 беспилотников в направлении российской столицы. Это самое большое количество дронов, которые якобы сбила Россия, атаковавшая Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл детали ночных ударов с обеих сторон Крымского моста.

Также "Комментарии" писали, что Керченский мост панически перекрыли из-за мощной атаки.