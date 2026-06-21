Самый большой удар по Москве: почему Путин молчит уже третий день

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор публично не отреагировал на масштабную атаку беспилотников по Москве и удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. По мнению главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, причина может заключаться в том, что для Кремля этот эпизод стал слишком показательным провалом системы ПВО, чтобы на него реагировать.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Иван Тимочко в интервью "Украинскому радио" отметил, что российские власти годами превращали московский регион в одну из самых защищенных зон страны. Вокруг столицы и непосредственно в черте города Россия размещала комплексы "Тор", "Бук", С-300 и С-400, чтобы создать многоуровневый щит от ракет и дронов. Однако удар по топливной инфраструктуре поставил под вопрос эффективность этой обороны и Путину сложно объяснить россиянам, как при наличии большого количества систем ПВО беспилотники смогли достичь важной цели в районе Москвы.

"Основная эффективность их ПВО – это то, что они попали по цистерне с горючим в центре Москвы. На самом деле, он не может это комментировать в формате своей коммуникации с россиянами. Видно, что просто не назначили виновного", — заявил Тимочко.

Тимочко также обратил внимание на напряжение внутри российских элит. По его оценке, война России против Украины все больше воспринимается не как путь к победе, а как риск стабильности самого путинского режима.

"В Кремле есть внутреннее понимание того, что война уже не о победе для Путина, а о прямой угрозе для режима Путина и российских политических элит. Речь идет о внутренней дискуссии или о том, что некоторые элиты прощупывают настроения российского общества: готово ли оно морально принять отсутствие Путина", — считает Тимочко.

Напомним, что 18 июня российское Минобороны заявило о якобы уничтожении 190 беспилотников во время атаки на Москву, ставшей самой большой атакой на российскую столицу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, как украинские дроны обошли "непробиваемый щит" Москвы.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл детали ночных ударов по Крыму.