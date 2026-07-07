Найбільша атака дронів на Москву від початку війни: Собянін озвучив рекордні цифри

У Росії заявили про наймасштабнішу атаку безпілотників на Москву від початку повномасштабної війни. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, у ніч на 7 липня в напрямку Москви та Московської області нібито було запущено понад 430 українських дронів.

Атака дронів на Москву. Фото ілюстративне

Сергій Собянін повідомив, що російська протиповітряна оборона почала відбивати атаку ще вночі. Починаючи приблизно з 02:40, він регулярно публікував повідомлення про збиті безпілотники, а вранці заявив, що загальна кількість апаратів перевищила 400.

За твердженням мера Москви, більшість безпілотників було перехоплено "на далеких підступах" до столиці РФ, тоді як безпосередньо на підльоті до міста сили ППО нібито знищили ще 36 дронів. Інформації про загиблих чи руйнування він не навів, обмежившись повідомленнями про падіння уламків після роботи протиповітряної оборони.

Паралельно Міністерство оборони РФ заявило, що за ніч над територією 16 російських регіонів та анексованим Кримом було збито 452 безпілотники.

Через атаку дронів на Москву було порушено роботу столичних аеропортів. Домодєдово, Внуково та Шереметьєво тимчасово працювали з обмеженнями, а аеропорт Жуковський повністю призупинив прийом і відправлення рейсів.

Якщо озвучені російською стороною цифри підтвердяться, це стане найбільшою атакою безпілотників на Москву. Попередній рекорд був зафіксований у ніч на 18 червня, коли на підльоті до столиці РФ нібито збили 194 дрони. Тоді відбулися ураження Московського нафтопереробного заводу в Капотні.

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