Самая большая атака дронов на Москву с начала войны: Собянин озвучил рекордные цифры

В России заявили о самой масштабной атаке беспилотников на Москву с начала полномасштабной войны. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в ночь на 7 июля в направлении Москвы и Московской области якобы было запущено более 430 украинских дронов.

Атака дронов на Москву. Фото иллюстративное

Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона начала отбивать атаку еще ночью. Начиная примерно с 02:40 он регулярно публиковал сообщения о сбитых беспилотниках, а утром заявил, что общее количество аппаратов превысило 400.

По утверждению мэра Москвы, большинство беспилотников было перехвачено "на дальних подступах" в столицу РФ, тогда как непосредственно на подлете в город силы ПВО якобы уничтожили еще 36 дронов. Информации о погибших или разрушениях он не привел, ограничившись сообщениями о падении обломков после работы противовоздушной обороны.

Параллельно Министерство обороны РФ заявило, что за ночь над территорией 16 российских регионов и аннексированным Крымом были сбиты 452 беспилотника.

Из-за атаки дронов на Москву была нарушена работа столичных аэропортов. Домодедово, Внуково и Шереметьево временно работали с ограничениями, а аэропорт Жуковский полностью приостановил прием и отправку рейсов.

Если озвученные российской стороной цифры подтвердятся, это станет самой большой атакой беспилотников на Москву. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ночь на 18 июня, когда на подлете в столицу РФ якобы сбили 194 дрона. Тогда произошли поражения Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

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